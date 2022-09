BLACKPINK anuncia su nueva gira y añade un concierto en España

La nueva gira mundial de BLACKPINK ya es una realidad. A través de sus redes sociales, las integrantes de la banda femenina de K-pop más famosa del mundo han sorprendido a sus fans con la noticia y han añadido un concierto en España para su gira por Europa.

Se trata de una noticia muy esperada por los fans del grupo, en especial, por los fans españoles, que tan solo habían tenido la oportunidad de ver al grupo de K-pop sobre un escenario de nuestro país en una ocasión, en el año 2019. Y de nuevo, Barcelona será la ciudad que acoja el nuevo concierto que las integrantes de BLACKPINK realicen en España.

La girlband de K-Pop visitará nuestro país el próximo 5 de diciembre para traer la música de su gira World Tour Born al Palau Sant Jordi de Barcelona. Una cita muy esperada para todos sus fans, en el marco de las fechas de su gira por Europa.

De esta forma, Barcelona será la ciudad que se convierta en la sede oficial de la nueva visita del grupo a España. Una noche única e inolvidable, en la que las integrantes de BLACKPINK volverán a demostrar todo su talento sobre el espectacular escenario del emblemático Palau Sant Jordi.

Para todos los fans de la banda que quieran conseguir entradas los primeros para esta noche tan especial, la preventa de las entradas para el concierto de BLACKPINK en Barcelona empezará el próximo martes 13 de septiembre a las 10 de la mañana a través de Blink Membership, que se podrá verificar en blackpiniklive.com.

Por otro lado, la venta general de las entradas para el concierto del Palau Sant Jordi comenzará el próximo jueves 15 de septiembre a las 10 de la mañana en los dos canales oficiales del concierto: lasttour.org y seetickets.com/es. ¿Te lo vas a perder?

#BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] EUROPE

FANCLUB PRESALES registration is now open until Thursday 8 September 6am BST!⁰

▶Register on Weversehttps://t.co/Ti4IWFS2fB

▶More Infohttps://t.co/xHlSYVd7Mb#블랙핑크 #WORLDTOUR #BORNPINK #EUROPE #YG pic.twitter.com/i9CxZDCMuA

— BLACKPINK GLOBAL BLINK (@ygofficialblink) September 6, 2022