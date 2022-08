BLACKPINK lo ha vuelto a hacer. La girlband de música K-pop del momento en todo el mundo brilló como nunca en la gala de los MTV VMAs 2022, presentando por primera vez en directo su nuevo single, Pink Venom, consiguiendo ser una de las actuaciones más memorables de la noche.

Una actuación con la que brillaron sobre el escenario del Prudential Theatre de Newark (Nueva Jersey, EE UU), y que ya ha entrado en las tendencias a nivel mundial de Youtube, pues el talento de las integrantes del grupo volvió a dejar a todos los presentes de la gala.

A pesar de que no fueron unas de las triunfadores de la noche en lo que a premios se refiere, BLACKPINK arrasó con su actuación, siendo una de las más aclamadas y las de que más aplausos se llevó, llevándose también todo el protagonismo en las redes sociales.

.@BLACKPINK IN YOUR A̶̶̶R̶̶̶E̶̶̶A̶̶̶ METAVERSE 🚀 Congratulations on your out of this world win! #VMAs pic.twitter.com/UBTpo8Is7j

— Video Music Awards (@vmas) August 29, 2022