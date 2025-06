Un soltero de ‘First Dates’ descoloca al equipo: «Me veo una mezcla entre Paris Hilton y Carmen Lomana»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la principal vía de muchas personas a la hora de tener una cita con su potencial pareja perfecta. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a participantes como Gabriel. El comensal, procedente de Inglaterra, aterrizó en el local del amor con el objetivo de conocer a su chico ideal. «Soy una persona bastante aventurera. Siempre me ha gustado viajar, explorar, conocer nuevos lugares…», dijo en su presentación para el programa de Cuatro. Fue entonces cuando fue recibido por Laura Boado, que lo esperaba a la entrada del restaurante.

De esta manera, y mientras hacían tiempo para esperar a la cita de Gabriel, la presentadora quiso saber el motivo que lo había llevado a vivir a Inglaterra. «Mi profesión, diseñador de coches, estaba muy complicada en España, por eso me fui», le explicó a la comunicadora. Ante ello, Boado le preguntó por el motivo que le había llevado a buscar pareja en España. «El producto español es un referente», le respondió el joven. Fue entonces cuando la organización del programa le presentó a Daniel, un asesor cosmético procedente de Madrid que llegó con muchas ganas de encontrar el amor.

Respecto a sus gustos, el soltero lo tuvo claro. «La época antigua, tipo años 50 y 60, por su glamour y estética que me cautiva», dijo. Asimismo, confesó ser alguien muy cautivador para la gente en general. «Llamo la atención y la gente se da la vuelta al verme por la calle, me piden fotos… no sé qué tengo, pero poseo un imán para la gente que hace que no pase desapercibido nunca», confesó.

Asimismo, Daniel indicó que no era su primera vez en First Dates. Pues, tal y como se pudo comprobar, ya había acudido siete años antes. Eso sí, aunque a nivel sentimental no le fue muy bien, si lo hizo en lo profesional. Y es que, según el participante, su vida ha cambiado mucho desde entonces. «Estoy en un momento bastante diferente. Ahora me dedico a la cosmética de lujo», explicó.

«Invierto miles de euros cada pocos meses en cuidarme. Me he puesto labios, pómulos, botox… un sublime face. Me veo como una mezcla entre Paris Hilton y Carmen Lomana, tengo cosas de ambas», señaló con orgullo. Seguidamente, los solteros pasaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde hablaron de sus profesiones.

Daniel, en ‘First Dates’: «Me encanta parecerme a Ken»

Daniel le contó a Gabriel que trabajar en una firma de tratamientos estéticos de lujo implicaba hacer de todo, algo que le encanta. «Me gusta la belleza artificial», confesó. «Tengo pánico a envejecer y no me permito ni una arruga. Me encanta parecerme a Ken», señaló. «Como dijo Paris Hilton: Twenty-one forever», agregó emocionado.

Por su parte, Gabriel le contó cómo era su vida en Inglaterra. Al final de la cita, en la decisión final de First Dates, ambos participantes lo tuvieron claro. «Tenemos que seguir conociéndonos y me tiene que dar una vuelta en su coche», comentó Daniel. «Nos han quedado muchas cosas por hablar», dijo Gabriel, por su parte.