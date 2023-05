Belén Esteban se vuelve a hacer daño en la pierna tras cumplir una promesa

El pasado lunes 29 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame en Telecinco. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo, en un momento dado, Belén Esteban aprovechó que no estaba interviniendo en el debate para echarse crema en la rodilla. Algo que llamó poderosamente la atención a la audiencia.

Ya que eso significaba que Belén Esteban se había vuelto a hacer daño en la pierna. Se trataba de una herida que se había producido, también, por una caída. Al ser consciente de que las cámaras estaban captando el momento en el que se echaba crema en la rodilla, decidió explicar lo que le había ocurrido.

“Me caí el otro día, y me salió una costra muy grande”, comenzó diciendo la colaboradora de Sálvame. Lejos de que todo quede ahí, quiso seguir sincerándose: “Son las fiestas de mi pueblo, Paracuellos de Jarama, y ayer era el desfile del Cristo de la Salud, y tenía una promesa”, reconoció a la audiencia del programa de Telecinco.

Belén Esteban sufre una caída el otro día y lo explica en ‘Sálvame’ #yoveosálvame https://t.co/EMUvIgiM5N — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 29, 2023

Kiko Matamoros no tardó en tirar de humor ante la confesión de su compañera en Sálvame: “Pues te tiene manía ese”. Acto seguido, y como no podía ser de otra manera, Belén Esteban quiso responder con contundencia: “Tú te has hecho cristiano para casarte, yo soy cristiana”, espetó.

Lejos de que todo quede ahí, la de Paracuellos de Jarama quiso contar qué promesa tenía pendiente por cumplir: “El año pasado con mi caída de aquí no pude ir y no cumplí mi promesa, y con el Cristo de la Salud entramos de rodillas para verle”. Acto seguido, añadió: “Yo ayer lo hice y le pedí porque estuve allí, porque tengo una promesa muy grande y no me ha fallado nunca”, desveló, visiblemente emocionada. ¡Un gesto muy bonito, qué duda cabe!