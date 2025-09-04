Hace tan sólo unos días, los espectadores de Canal Quickie y TEN pudieron ser testigos del estreno de No somos nadie, el nuevo proyecto de La Osa Producciones tras el batacazo que sufrieron con La familia de la tele en La 1 de Televisión Española. De esta forma, han optado por recuperar el espíritu de Ni que fuéramos shhh y Tentáculos, que tantas alegrías les dio durante varios meses. El formato, que se emite de lunes a viernes de 15:30 a 19:00 hrs (una hora menos en las Islas Canarias) cuenta con excepcionales presentadoras como son María Patiño y Carlota Corredera, así como colaboradores de lujo como es el caso de Marta Riesco, Kiko Matamoros y Belén Esteban, entre otros. En su estreno, no dudaron en tratar numerosos temas, como es la entrevista que Alejandra Rubio hizo a su madre, Terelu Campos, en Fiesta. Así pues, no tardaron en cuestionar la actitud de la nieta de María Teresa Campos.

Sobre todo porque evita a toda costa hablar de su vida privada, pero luego accede a hacer este tipo de contenido. Sea como sea, María Patiño aprovechó la ocasión para hacer una pregunta muy concreta a su compañera y amiga Belén Esteban: «Imagina que te separas de Miguel. ¿Lo contarías aquí? ¿Darías una exclusiva? ¿Mandarías un comunicado?». La de Paracuellos fue sincera: «Mandaría un comunicado». Acto seguido, quiso ir mucho más allá: «Esto lo he hablado mucho con mi marido. Ojalá no me separe nunca, porque quiero mucho a mi marido. Para mí, Miguel ha sido la mejor persona que he podido encontrar en mi camino. Si me separase de mi marido, nunca hablaría mal de él porque no se lo merece, no solo por mí, sino por lo bien que se ha portado con mi madre y mi hija, porque mi madre y mi hija no me lo perdonarían».

Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban reconoció que, en caso de separarse, daría a conocer públicamente los motivos de la ruptura: «Si no, se lo iban a inventar». Todo ello mientras desvelaba que, actualmente, no tiene intención de vender ninguna exclusiva si se llegase a separar de su marido. «Aunque mucha gente se alegraría de que me separara», espetó.

Belén Esteban reacciona al fichaje de Lydia Lozano por Mediaset

La colaboradora de No somos nadie optó por utilizar un tono conciliador a la hora de hablar del nuevo proyecto televisivo en el que se va a involucrar su ya ex compañera: «Yo me alegro mucho por Lydia Lozano, que la hayan llamado y se vaya a Mediaset. Me parece muy bien lo que ha hecho», comenzó diciendo.

«Yo creo que cuando alguien tiene una oferta, tiene que mirar por su casa y ha hecho lo correcto», añadió la de Paracuellos. Fue entonces cuando Arnau Martínez quiso compartir con sus compañeros un nuevo detalle sobre Lydia Lozano. Y es que, además de comenzar a colaborar en De Viernes, la periodista protagonizará la primera entrevista de la temporada del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.