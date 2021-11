Loli, conocida como ‘la quiosquera’, volvió a intervenir en directo el pasado lunes en ‘Sálvame’. Entre otras cosas, la sevillana aseguró que está dispuesta a demandar a Isabel Pantoja por un dinero que hace años le prestó y que todavía no le ha devuelto. Belén Esteban, al escuchar su testimonio, ha dejado claro que quiere ayudarla.

“Todos los papeles están en orden para la demanda. Está en camino. Espero cobrar el dinero que me debe algún día. Me gustaría poder arreglarme la dentadura”, reconoció la invitada de ‘Sálvame’. Es en ese preciso instante cuando la colaboradora de televisión no dudó un solo segundo en ofrecer a Loli algo muy especial.

“Si necesitas que alguien te pague lo que te queda para la dentadura, te la pago yo”, comenzó diciendo Belén Esteban en directo. “Me has emocionado porque me recuerdas a mi abuela”, confesó. La quiosquera se mostró agradecida, aunque cansada de reclamar a la tonadillera la enorme cantidad que presuntamente le debe.

“Isabel Pantoja me debe 76.000 euros desde hace 8 años. Eran los ahorros de toda mi vida. Me los pidió y yo se los di de todo corazón”, reconoció ‘la quiosquera’. “No recuerdo que me haya dado si quiera las gracias”, añadió. Belén Esteban, al escuchar sus palabras, no dudó un solo segundo en decir lo siguiente: “Para pedir bien que llama, pero cuando tiene que pagar nada de nada”.

La invitada de ‘Sálvame’ quiso dar más datos de cómo se desarrollaron los hechos: “Agustín Pantoja me apuntó el número de cuenta en una servilleta. Hubo un acto de conciliación y ni se presentó. He intentado decírselo muchas veces y nada de nada. A ver si puedo cobrar los intereses al menos”.

Totalmente emocionada, Loli aseguró que, “si a mí me lo devuelven, yo quito todo y nada de demandas”. Después de esta confesión, Isabel Pantoja vuelve a estar en el ojo del huracán una vez más. No es la primera vez que ocurre ya que, hace tan solo unos meses, diversos periodistas señalaron a la cantante por presuntamente pagar sus multas gracias a la buena voluntad de sus fans. ¿Pagará de una vez por todas lo que supuestamente debe a Loli?