No es ningún secreto que el embarazo de María José Campanario ha pillado por sorpresa a todos, por lo que muchas han sido las reacciones al respecto. Una de las más esperadas fue la de Belén Esteban que, en el mismo día que se dio a conocer esta noticia, confirmó que se enteró antes de que saliera la portada de la revista ‘¡Hola!’.

El pasado miércoles, Belén Esteban dejó claro que no quería entrar en profundidad en el asunto, aunque desveló que está contenta puesto que «un bebé siempre es una buena noticia». A pesar de todo, sí que ha reconocido que hay una cuestión que no le ha gustado en absoluto. ¿A qué se refería exactamente?

Al reportaje realizado por laa conocida revista, en el que se mostraban imágenes de Andrea, su hija con Jesulín de Ubrique. Tanto es así que ha advertido que habrá consecuencias al respecto. De nuevo recordaba que su hija quiere continuar siendo anónima, por lo que luchará para que así siga siendo.

Belén Esteban muestra su enfado con algunas imágenes del reportaje del embarazo de María José Campanario https://t.co/izxOqEOui5 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 8, 2021

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de ‘Sálvame’ reconoce que le “han ofrecido hacer cosas”, pero que se ha negado al ser un tema que no tiene nada que ver con ella. De esta manera, deja claro que no es “la que era antes”. Por lo tanto, va a continuar haciendo su trabajo sin involucrarse más de lo debido en este asunto, siguiendo al pie de la letra la petición de su hija Andrea.

Lo cierto es que, aprovechando la oportunidad, Belén Esteban quiso mandar un mensaje tanto a Jesulín de Ubrique como a María José Campanario: “María José, Jesús, a toda la familia. Hemos podido tener historias hace muchos años y cosas que no estoy de acuerdo ni vosotros estaréis de acuerdo conmigo”.

En ese momento, dirigiéndose a la cámara, quiso mostrarse de lo más honesta con todos ellos: “Os doy mi enhorabuena, a ti especialmente María José. Te deseo que pases un embarazo feliz y tranquila, y ojalá en tu enfermedad con el embarazo no tengas ningún síntoma”. Además, Belén Esteban añadió que “quien quiera que me crea y quien no, que no me crea. Os doy la enhorabuena, os lo digo de corazón”.