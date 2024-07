Belén Esteban, Dulceida y todos los influencers que sabemos que ganan más de 300.000 euros al año

La conocida como ‘Ley de influencers’ ha sacado a la luz los datos que muchos de los famosos de las redes sociales han querido ocultar, pero que ahora no han tenido más remedio que reconocer. Nombres como Belén Esteban, María Pombo, Dulceida, Tamara Gorro, Ibai Llanos o Violeta Mangriñán son los más conocidos, pero desde luego no son los únicos. Esta es lista de influencers que gana más de 300.000 euros brutos al año.

El Ministerios de Economía los ha bautizado como ‘usuarios de especial relevancia que empleen servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma’, una manera de meter en esta lista a los creadores de contenido más populares de nuestro país. Entre ellos hay youtubers, instagramers, tiktokers, creadores de Twitch e incluso famosos televisivos que aprovechan su tirón con las marcas para hacer publicidad en sus redes sociales personales.

Los requisitos para entrar en esta lista -que está al alcance de todos en la web del ministerio- a la que solo unos pocos pueden entrar son varios. Deben de tener más de un millón de seguidores en alguna de las diferentes redes sociales, haber facturado más de 300.000 euros en los últimos doce meses y haber publicado un mínimo de 24 vídeos en el último año.

Aunque nadie duda de que se mueven enormes cantidades de dinero por este tipo de patrocinios, lo cierto es que la mayoría de los protagonistas ocultan -seguramente por exigencias de sus contratos- lo que cobran. De esta manera se intenta evitar que los usuarios de las redes sociales puedan pensar que se trata de una recomendación sincera, algo que algunas veces pasa, pero que en la mayoría de los casos es publicidad pagada, igual que puede ocurrir en otros medios de comunicación como radio, televisión y prensa, aunque los influencers intenten ocultarlo en muchos casos.

Estos son los influencers que están dentro de esta lista tan especial:

Adri Contreras

Dulceida

Alexelcapo

ANDONIFITNESS

Àngela Mármol

Cristinini

YoSoyPlex

Verdeliss

LYNA

Gala González

Eugenio Monesma

Nachter

Ibai Llanos

Iban García

Iker Unzu

IlloJuan

Javier Santaolalla

Jessica Goicoechea

Xuso Jones

Jijantes (Gerard Romero)

El Xocas

Jordi Wild

Kings League

Lain García Calvo

Laura Escanes

Lola Lolita

Ceci Dover

Rocío Osorno

María Pombo

Mery Turiel

DjMaRiiO

Marta Díaz

Belén Esteban

Nil Ojeda

Nuria Casas

Nuria Casas

Paula Echevarría

Paula Gonu

Menos Trece

Robert PG

Destripando la historia

Romuald Fons

El Rubius

Pendanyos

KNekro

Sergio Peinado Trainer

Sofía Sufers

Sofía Suescun

Susana Molina (Susana Bicho)

Tamara Gorro

Tamara Falcó

Team Heretics

Verónica Díaz (modajustcoco)

Violeta Mangriñán

Hermanos Buyer. Javi (xBuyer) y Eric (Minibuyer)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🌸Lola Lolita🌸 (@lolalolita)

Aunque muchos sean conocidos solo entre sus grandes audiencias y seguidores, nombres como los de Tamara Falcó, Belén Esteban, Violeta Mangriñán, María Pombo, Dulceida, Tamara Gorro o Susana Molina han pasado por la televisión y han protagonizado portadas de revistas. En esta lista por el momento no están nombres como los de Anabel Pantoja o Marina Rivers, aunque pudiera ser porque todavía no han decidido dar sus datos para entrar en ella o porque no cumplen con todos los requisitos.