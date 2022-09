Belén Esteban, contra la dirección de ‘Sálvame’: «Me podría quedar en mi casa hasta abril»

El pasado miércoles 7 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, fuimos partícipes de cómo una broma de la dirección del programa ha provocado que Belén Esteban estallase en su contra, recordando el verdadero motivo por el que ha regresado al programa.

La colaboradora de Sálvame, cada hora, tiene que dar aproximadamente ocho vueltas al plató por prescripción médica. A pesar de todo, su forma de caminar ha hecho que el equipo del programa de Telecinco decidiera poner de fondo música de Semana Santa. Algo que terminó por enfadar a su compañera.

En ese preciso instante, la de Paracuellos recordó que tan solo habían pasado cuatro meses desde que la operaron. Además, su traumatólogo no estaba dispuesto a darle el alta definitiva hasta dentro de unos meses. De ahí que Belén hiciese el siguiente comentario: “Me podría quedar en mi casa hasta abril viéndolas venir, pero soy una tía responsable que, aunque te parezca que no, quiero a mi programa con todo lo que me hacéis”.

Belén se levantó con su inseparable muleta, mientras la música de Semana Santa volvía a acompañarla. En esta ocasión, y dirigiéndose al director del programa, la colaboradora fue contundente: “Me da igual que haya cámaras, sé que me van a hacer muchos memes, que me encanta por cierto”.

Además, añadió: “Vengo porque quiero a mi programa y por mi cabeza, porque si soy otra me quedo en mi casa hasta abril sin moverme”. Por si fuera poco, Belén Esteban quiso insistir en que “soy una tía responsable”, asumiendo las críticas que iba a recibir por estos comentarios: “Ahora me pondrán verde”.

Aprovechando la ocasión, Belén Esteban explicó que todos los días acude dos horas y media a rehabilitación y tres horas a su puesto de trabajo en Sálvame. “Vengo aquí a aguantar a mi amigo Alberto y a mi amigo David Valldeperas, que porque les quiero, pero a veces me dan ganas de… ¿Tú te crees que mi madre ve el programa y me ponen ahí como la Esperanza de Triana?”.