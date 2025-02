Belén Esteban confirma por qué David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, se ha marchado de Canarias

Tal y como explicamos en Happy FM, David Rodríguez, el novio de Anabel Pantoja, ha vuelto a Córdoba después de los complicados días que han vivido por el ingreso de la pequeña Alma en el hospital. Después de su alta del centro sanitario y de que saliese a la luz que la pareja está siendo investigada por supuestos malos tratos a la menor, el fisio ha abandonado Gran Canaria. Tras las especulaciones de algunos periodistas acerca de una crisis de pareja, Belén Esteban ha querido salir al paso para dejar todo claro y explicar la realidad, que ella bien conoce gracias a que es amiga íntima de la sobrina de Isabel Pantoja.

Diego Arrabal, uno de los ex colaboradores más polémicos de programas como Sálvame y Viva la vida, ha dejado caer en su canal de YouTube que la marcha de David podría deberse a que la pareja está pasando un mal momento. En concreto, en uno de los titulares de sus vídeos, asegura que Anabel se ha quedado completamente sola en la isla, diciendo que Merchi (madre de Anabel) también se habría ido. Lo cierto es que David ha vuelto a Córdoba para atender su negocio como fisioterapeuta, ya que se ha tomado unas semanas libres por su paternidad pero, como cualquier ciudadano, tiene que regresar a sus tareas.

Belén Esteban aclara la situación de Anabel Pantoja y su novio David

Desde el plató de Ni que fuéramos shhh, ‘La Patrona’ (como le gusta ahora ser llamada) ha dado más detalles de lo que ocurre a su amiga. «Vuelve a su negocio. Él es autónomo y deja el negocio a cargo de un compañero fisio y a lo que ha ido es a ver cómo va», ha explicado.

Aunque las primeras informaciones hacían pensar que su regreso podría ser el jueves, Belén apunta a que David «va a volver el miércoles», por lo que se separará apenas cuatro días de su pareja y su hija.

Merchi, la madre de la influencer sevillana, también ha tenido abandonar Gran Canaria por los mismos motivos, ya que su vida está en la capital hispalense y lleva lejos de allí mucho tiempo para acompañar a su hija. «Lleva 4 meses en Canarias y trabaja y tiene médicos», apuntaba Esteban.

Para que no haya más rumores, la de Paracuellos ha avisado de cuándo volverá de visita a la isla, algo que hará en las próximas semanas, algo que parece que hará en compañía de su marido Miguel: «Nosotros nos vamos en marzo, no nos estamos turnando. No hay que estar con ella, pero es normal que ahora todos queramos ver a la niña».

¿Cuándo se resolverá el caso de la hija de Anabel Pantoja?

La pareja, muy prudente por recomendación de sus abogados, prefiere no dar más detalles de la investigación y del proceso en el que están inmersos, aunque poco a poco se van conociendo datos. Según Espejo Público, programa en el que colabora Gema López (gran amiga de Anabel), la pareja estaría planeando que cada uno tenga una defensa por separado en la causa, algo que apuntan es habitual.

Por otro lado, la revista Lecturas ha publicado que la investigación podría durar hasta seis meses, siendo más personas de su entorno llamadas a declarar. La citada revista asegura que los abuelos de la niña y amigos de la pareja podrían tener que acudir ante un juez a contar su versión.