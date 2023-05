No es ningún secreto que Belén Esteban está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Recientemente ha confesado que, a pesar del final de Sálvame, su deseo es seguir en televisión. Por si fuera poco, se ha sincerado sobre cómo se siente tras cumplirse el año del accidente en directo en el plató del programa por el que su vida cambió para siempre.

Recientemente, en una de las nuevas entregas de Sálvame, se abordó la confesión de Ruth Lorenzo sobre su hipertrofia mamaria. En un momento dado, Belén Esteban, quiso hacer una confesión que, como era de esperar, no dejó indiferente ni a sus compañeros ni a los espectadores: “En un año me ha crecido el pecho dos tallas de sujetador”.

Lejos de que todo quede ahí, la de Paracuellos de Jarama quiso confesar cuántos kilos ha engordado en el último año al no haber podido realizar ningún tipo de actividad física por el accidente. Además, recordemos que tuvo otros problemas de salud. “Los 14 kilos que cogí se me han acumulado aquí”, bromeó, mientras se tocaba el pecho.

Belén Esteban sufre una caída el otro día y lo explica en ‘Sálvame’ #yoveosálvame https://t.co/EMUvIgiM5N — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 29, 2023

No es la primera vez que Belén Esteban se pronuncia al respecto. Hace tan solo unas semanas, Jorge Javier Vázquez bromeó con ella sobre si merendaba pavo por la “operación bikini”. La colaboradora no tardó en responder lo siguiente: “Tengo que adelgazar porque he engordado con la caída, y solamente tengo tetas, barriga y culo”.

A pesar de todo, lo cierto es que Belén Esteban se siente muy feliz pero, sobre todo, muy orgullosa de su cuerpo. Sobre todo después de los cambios que ha experimentado como consecuencia del complicado año que ha tenido que atravesar. Probablemente, uno de los más duros de toda su vida. ¡Y no es para menos!

De hecho, en su primera entrevista en el Deluxe tras fracturarse la pierna, Belén Esteban confesó algo más que le había ocurrido durante esos meses: “Me quitaron un pólipo que tenía, me limpiaron y ayer me dieron el resultado… Es benigno y voy a estar un tiempo con cosas de desarreglos de mujeres que tenemos”. Una oportunidad que aprovechó para lanzar un mensaje a las espectadoras del programa: “Que no tengan miedos porque los médicos nos ayudan mucho y tenemos que tener confianza, cosa que yo no tenía”.