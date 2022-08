Belén Esteban comparte una emotiva imagen con Mila Ximénez

La muerte de Mila Ximénez hace poco más de un año fue un varapalo muy duro para todos los que disfrutan del universo Sálvame y para todos los compañeros que pudieron disfrutar de la profesión junto a la periodista. Una de ellas fue Belén Esteban, la cual tuvo una gran relación con Mila Ximénez y así lo ha demostrado compartiendo una foto junto a ella en sus redes sociales.

En la foto que ha mostrado la princesa del pueblo en su cuenta de Instagam podemos ver a ambas bastante unidas, Mila Ximénez le daba un sentido beso en la mejilla, mientras Maria Patiño y Antonio Rossi acompañaban la escena. “Esta es una foto de felicidad” escribía la de Paracuellos sobre la foto.

Ha querido acompañar la publicación con una de las canciones más célebres de Manuel Carrasco, ni más ni menos que Que Bonito es Querer. Un tema con una gran carga simbólica para ambas, y que demuestra que Belén Estaban no puede extrañar más a su compañera de profesión, con la que pasó muchos ratos en La Muralla, un bar muy cercano a los estudios de Telecinco.

Belén Esteban, en el homenaje a Mila Ximénez: «No iba a venir. Pero Jorge, me has llamado por teléfono y me has dicho una cosa… ‘A ella le hubiera gustado que estuvieras’” #AdiósMila https://t.co/esU7IKAThi — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 23, 2021

La famosa colaboradora de Sálvame ha querido también hablar sobre su convalecencia, la cual ha sido muy dura, pero ha reconocido que ha tenido un ángel cuidándola. Y es que, tras estar un rato en la habitación de hospital donde la trataban, una de las enfermeras le reconoció que estaba hospedada en la misma habitación que la ya citada Mila Ximénez.

“A mí se me pusieron los pelos de punta. Me dije que con todas las habitaciones que hay en el hospital y me tiene que tocar la suya… Pero luego lo pensé. Es como si quisiera decirme que ella estaba ahí, ayudándome” decía Belén Esteban visiblemente emocionada.

Eso sí, no ha querido compartir esta anécdota con la hija de la periodista fallecida, ya que entiende que sigue bastante afectada.