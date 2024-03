Los concursantes de ‘Bake Off’, señalados tras una prueba de lo más desastrosa: «¡No hemos matado a nadie!»

Bake Off: Famosos al horno continúa buscando al mejor repostero vip y lo hace subiendo el nivel de exigencia de sus pruebas cada semana. Debido a que la prueba por equipos de este lunes fue un auténtico desastre, Eva Arguiñano le impuso un castigo en forma de prueba que no gustó nada a los concursantes.

Tras el desastre del comienzo, a la hermana de Karlos Arguiñano se le ocurrió una idea para que los concursantes sufriesen las consecuencias. Nada más regresar a la carpa en la que se encuentran las cocinas se encontraron con la desagradable sorpresa de que los electrodomésticos estaba precintados y prohibidos, todos excepto el horno.

Pese a las quejas, lo cierto es que todos pensaban que era un castigo merecido por lo que había pasado minutos antes. «Muchas veces conviene mirar al pasado para saber lo que tenemos en el presente», dijo el jurado antes de explicarles que tendrían que «hacer la receta del siglo XVIII, con los materiales que había en la época». El único que podrían utilizar sería el horno, para evitar los peligros y el largo tiempo de tener que cocinar con fuego.

«Hay cosas que se han perdido, como aprenderse los números de teléfono de memoria o los nombres de nuestros vecinos. No hace tanto nuestras abuelas iban a los ríos a limpiar la ropa», ha destacado la conocida repostera televisiva.

Al descubrir lo que les había tocado, algunas de las concursantes como Rocío Carrasco no han dudado en mostrar sus quejas por la complicación de la prueba: «¡Señora, que no hemos matado a nadie!». «Y yo sin ir al gimnasio», ha dicho Alba Carrillo al comprobar que tendría que montar nata y hacer otras elaboraciones sin ayuda de ningún tipo y todo con la única fuerza de sus brazos.

El postre que debían elaborar era una tarta de castañas, una prueba que terminó saliendo muy bien para todos y así consiguieron tener al jurado de nuevo contento. Sorprendentemente, Patxi Salinas fue el más aplaudido por los expertos al probar las elaboraciones.

No hubo expulsión en Bake Off: Famosos al horno

🧁 ¿CÓMO? ¿CÓMO? ¡Menos mal! No podíamos despedirnos de ninguno de los dos 🥺 Os esperamos en el próximo episodio de #BakeOffRTVE 🍰 ⭕ https://t.co/mzgfuI5Wzl pic.twitter.com/MPzwKJ0EcK — La 1 (@La1_tve) March 5, 2024

Como es habitual, cada semana se marcha de la carpa uno de los famosos tras la decisión del jurado, pero esta semana no ha sido así. Rocío Carrasco y Pablo Puyol fueron los últimos en enfrentarse a los jueces, por lo que todo hacía pensar, como ocurre cada semana, que el expulsado sería uno de ellos.

Pero Eva anunció que no habría ningún expulsado, haciendo que la alegría llenase la carpa de Bake Off. «Ha sido una prueba estresante. La primera fue muy débil, la segunda todos muy parecidos, y en la tercera habéis hecho unas tartas que son muy bonitas. Vamos, felicitaciones. Nos ha costado», ha dicho la jurado.

«¿Cómo que ninguno? A mí me gusta, que conste que no tengo ninguna pega, pero…», era lo único que acertaba a decir Puyol, que ya podía respirar aliviado al saber que no sería eliminado.