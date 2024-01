Bad Gyal confiesa en ‘El Hormiguero’ a qué se dedicaba antes de la música: «Era una mala empleada»

El pasado jueves 25 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero presentada por Pablo Motos. En este último programa de la semana, Trancas y Barrancas recibieron en plató a una de las artistas españolas que más éxito está cosechando en todo el mundo. Estamos hablando, cómo no, de Bad Gyal.

La artista visitó el exitoso programa de Antena 3 para presentar La Joia, su nuevo y esperado álbum. Entre otras tantas cuestiones, Bad Gyal confesó a Pablo Motos muchos detalles sobre su esperada gira, con la que recorrerá toda España. Muchos de los conciertos que realizará este año ya tienen colgado el cartel de «no hay entradas», incluso antes del lanzamiento de este disco.

Así pues, la artista no dudó en aprovechar la ocasión para hacer una sorprendente confesión al presentador de El Hormiguero: «Me encanta el pan y el queso, pero es lo primero que me quito cuando comienzo una gira porque me gusta estar en forma en los conciertos, bailo mucho con tacones».

Al hilo de la conversación, Pablo Motos quiso saber qué trabajos tuvo Bad Gyal antes de dedicarse, profesionalmente, a la música. La cantante no tardó en pronunciarse: «Trabajaba en una panadería». Acto seguido, añadió: «Ya empezaba a dar conciertos y algunas chicas venían a verme a la cristalera del local mientras vendía pan y atendía a la gente».

La catalana dejó claro que lo hacía para poder pagarse la universidad. Además, admitió algo más: «Agradezco todos los trabajos que he tenido porque era una mala empleada, creo que no era suficientemente responsable. También he trabajado en restaurantes, cuidando niños y en un call center», recordó.

Eso sí, fue más allá: «De este último me despidieron porque era malísima vendiendo leasing de coches». Por fortuna, parece que su sueño que era dedicarse a la música iba poco a poco siendo una realidad. Tanto es así que, después de mucho esfuerzo, constancia y dedicación, Bad Gyal se ha convertido en una de las artistas españolas más reconocidas del país.

¿Por qué Bad Gyal eligió La Joia como nombre de su nuevo álbum?

Pablo Motos quiso preguntarle qué había detrás del título de este disco, y la artista se sinceró en El Hormiguero: «Elegí este nombre porque me gustó mucho el concepto de un diamante, de una piedra preciosa que hay que sacar de una mina, de un lugar sucio y oscuro, y pulirlo para que se vuelva bonito, siento que es un proceso que he vivido con el álbum y en mi carrera».

Y es que, a lo largo de su trayectoria, no solamente ha evolucionado como cantante, sino también como compositora. Por lo tanto, deja claro que este primer álbum de estudio es una consecuencia directa de años de trabajo para mejorar y, sobre todo, perfeccionarse a nivel profesional.