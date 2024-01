‘El Hormiguero’ recibe hoy a una invitada completamente inédita en el plató de Pablo Motos

El Hormiguero cierra la semana de invitados con la visita de una de las cantantes más importantes de los últimos años que se sentará esta noche por primera vez en el plató de Pablo Motos. Será un jueves muy especial para sus cientos de miles de fans que vibran con su música.

La noche estará protagonizada por la entrevista a Bad Gyal, la cantante debutará con Trancas y Barrancas solo unas horas antes de la salida de La Joia, su nuevo disco. Canciones como Mi lova y Chula pt.2 son solo algunas de las que ya se conocen y que forman parte del los 15 temas que están en este trabajo.

Este es el tracklist completo:

Intro Mi Lova by Bad Gyal & Myke Towers Give Me Bota Niña by Bad Gyal & Anitta La Que No Se Mueva by Bad Gyal & Tommy Lee Sparta Perdió Este Culo Sin Carné Bad Boy by Bad Gyal & Ñengo Flow Skit Chulo pt.2 by Bad Gyal, Tokischa & Young Miko Así Soy by Bad Gyal & Morad Lyrics Sexy Pop Pop Real G by Bad Gyal & Quevedo Otra Vez Más

A sus 26 años es su cuarto trabajo de larga duración y se ha rodeado de algunas estrellas de la música más actual como Myke Towers, Anitta, Ñengo Flow, Tokischa (gran amiga de Rosalía) Young Miko, Morad y Quevedo. Todo ellos aseguran millones de plays en las plataformas de streaming.

Las canciones las presentará en el tour 24 Karats Tour, que tendrá solo siete shows en España que comenzará el próximo 2 de febero y pasará por las siguientes ciudades: Zaragoza, Barcelona, Coruña, Bilbao, Madrid, Valencia y Granada. La cantante hablará también de sus conciertos fuera de España, donde también es conocida en varios países de América.

Muchos de los espectadores de El Hormiguero es posible que descubran esta noche a la catalana, pero lo cierto es que lleva 10 años revolucionando la industria. Una de sus anécdotas que es muy posible que recuerde es la que le llevó a que el equipo de Rihanna se interesase en ella para que trabajase en uno de sus discos.

«Me dijeron ‘queremos que vengas a hacer de topliner para Rihanna’», dijo en una entrevista concedida a Chente Ydrach. «La persona que va al estudio a hacer melodías, exclusivamente melodías», explicó en la mismo charla, pero al final ese encuentro no pudo ocurrir por culpa de la pandemia.

La polémica con Rauw Alejandro

Su última polémica la ha protagonizado con Rauw Alejandro, con el que actúo a comienzos del mes de diciembre en Puerto Rico. Alba Farelo -su nombre real- se subió al escenario para cantar Zorra, tema en el que colaboran juntos.

En un momento dado el ex de Rosalía quiso ‘perrear’ con ella, pero la catalana le frenó en un gesto que generó mucha polémica, tanto que muchos llegaron a acusar a Rauw de un comportamiento machista.

La polémica obliga que la invitada de hoy de El Hormiguero aclarase todo en un comunicado. «Se hubiese generado una polémica innecesaria y muchos chismes falsos, cuando un simple perreo no debiese significar eso. Siento que algunos medios que hoy hacen una denuncia ‘feminista’ son los mismos que me hubiesen tachado de tener algo con él si me hubiera pegado demasiado. Espero que los medios algún día cambien y aprendan que esa prensa sensacionalista solo nos genera mucha presión a los artistas», comentó.