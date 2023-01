Bad Bunny se cabrea con una fan y lanza su móvil al agua

Bad Bunny ha vuelto a ser tendencia global, sin embargo, en esta ocasión no fue por su música. El artista puertorriqueño ha dado mucho que hablar en los últimos días, tras un desafortunado gesto que tuvo con una fan, con la que perdió la paciencia.

Hace unos días, el artista fue perseguido por numerosos fans, algo que le suele ocurrir a diario. No obstante, la paciencia de Bad Bunny, al igual que la de todo el mundo, tiene un límite. Y ese día, perdió la poca paciencia que le quedaba.

El artista puertorriqueño se hartó de que le pusieran móviles en la cara mientras intentaba dar un paseo, cuando de repente cogió uno de esos móviles y lo tiró al agua. Un gesto muy desafortunado que ya han visto millones de personas, debido al viralidad del vídeo.

Bad Bunny is under fire for throwing away a fan’s phone after they violated his personal space in the Dominican Republic. pic.twitter.com/bz1LsMz8Oz

— Pop Crave (@PopCrave) January 2, 2023