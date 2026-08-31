Avance semanal de ‘La Promesa’, del 31 de agosto al 4 de septiembre: la confesión de Máximo cambia todo

¿Puede una sola confesión hundir para siempre la relación entre un padre y una hija que apenas se conocen? Eso es lo que está a punto de comprobar Máximo de Buenaventura en La Promesa. La paternidad de Ángela ha salido a la luz antes de lo que nadie en palacio se imaginaba, y la reacción del duque ante la noticia —fría, distante, casi calculada— ya hacía sospechar que algo no encajaba. Ahora sabemos por qué: fue él mismo quien filtró la información a la prensa. Lo que todavía no sabemos es si esa jugada, pensada para controlar el relato, terminará acercándolo a Ángela o alejándolo de ella para siempre. Todo apunta a que Leocadia, tan calculadora como él, va a intentar sacar rédito de este error en las próximas semanas.

Lunes 31 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 895)

Máximo reconoce ante Leocadia haber filtrado la noticia para controlar el relato, aunque ella le advierte que eso solo lo alejará más de Ángela. Lorenzo convence a Ciro de conceder licencias a espaldas de Manuel, repartiéndose entre ambos las ganancias. Tomasa obliga a Petra a aceptar el puesto de ama de llaves, y Samuel se despide veladamente de María, sabiendo que Carlo va a pedirle matrimonio. Teresa y Ricardo afrontan su primera comida como cocineros de emergencia, con Julio complicándoles las cosas.

Ángela estalla ante Máximo al saber que fue él quien filtró la noticia, y Curro también le reprocha la maniobra. Ciro, mientras tanto, convence a Manuel de dejarle hacer trabajo de campo, obteniendo así vía libre para su plan, y Adriano y Martina sellan su despedida con un beso. Leocadia se regodea en lo mucho que ha metido la pata Máximo: que no esté presente en la boda será un escándalo monumental. El capítulo se cierra con el gran paso de Carlo, que hinca rodilla y pide matrimonio a María Fernández. ¿Qué contestará ella?

Martes, 1 de septiembre, en ‘La Promesa’ (Capítulo 896)

Máximo está convencido de que Ángela le permitirá acompañarla al altar, pero Leocadia asegura que no cederá. Curro y Ángela retoman los preparativos sin contar con el duque de Buenaventura: la ceremonia será en Luján. Máximo trata de imponerse y anuncia a la joven que será él quien la lleve al altar, pero, tal y como había vaticinado la madre de la muchacha, ella se niega. María, por su parte, lo tiene claro y acepta la propuesta de matrimonio de Carlo ante la emoción de Teresa y Pía, que estaban espiando: otra boda más en La Promesa.

La noticia de su compromiso corre como la pólvora, mientras Martina y Adriano informan a Jacobo de que aceptan sus condiciones y dejan su relación. La marcha de las cocineras sigue siendo un problema, y Leocadia ordena reemplazarlas aunque haya que buscar en Madrid. Ciro y Lorenzo celebran el éxito de su plan sin imaginar que la alegría de Manuel se debe en realidad a que así tendrá tiempo a solas con Julieta. Los viajes de Ciro comienzan, y Manuel y Julieta bajan la guardia hasta el punto de estar a punto de besarse… cuando el muchacho regresa.

Qué pasa el miércoles 2 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 897)

Manuel y Julieta están a punto de besarse, pero un ruido les avisa a tiempo y logran separarse: es Ciro, que ha vuelto contento de una visita a una fábrica. Manuel le muestra una carta que ha recibido de Toño y Enora sobre sus viajes, y Ciro cree que su traición ha sido descubierta. Máximo pide a Curro que convenza a Ángela de dejarle llevarla al altar, y el muchacho accede, aunque le advierte que probablemente fracasará. Samuel confiesa a Pía que la boda de María le duele más de lo que debería, siendo el único que no le ha felicitado. Martina denuncia que el servicio del duque exige que se les cocine aparte, entorpeciendo el trabajo de los cocineros, y Máximo termina amenazando a Julio y Tomasa con el despido.

Pía confía a Ricardo que, cuando Curro y Ángela se casen, revelará la verdad sobre la muerte de Jana y la implicación de Leocadia. El capítulo se cierra con Julieta y Samuel descubriendo el paradero de Simona y Candela: están escondidas en el refugio.

Jueves 3 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 898)

Las cocineras no quieren volver mientras Julio y Tomasa sigan en La Promesa, y Julieta y Samuel prometen guardar el secreto de su paradero. Cristóbal obliga a los criados del duque a disculparse ante los cocineros. Alonso y Curro intentan convencer a Ángela de que permita a Máximo llevarla al altar, pero ella mantiene su negativa. Máximo reconoce que el escándalo le está costando negocios, y Alonso confirma que Ángela no cederá. Martina y María comparten, sin llegar a verbalizarlo, que ninguna de las dos se casa por amor.

Samuel confiesa a María que la boda le duele, aunque se alegra por ellos. Carlo se entera de la norma por la que el servicio debe esperar a que los señores se casen primero, aunque Curro decide anularla. Tomasa amenaza a Petra con ensañarse con quienes ella aprecie si no obedece, dejando entrever que su odio tiene raíces del pasado. El capítulo se cierra con Ciro intentando colar a Manuel la licencia falsa entre otros documentos para que la firme. ¿Lo conseguirá?

¿Qué pasa el viernes 4 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 899)?

Ciro no llega a entregar los papeles: los nervios le traicionan. Lorenzo le propone contactar con una empresa interesada en la licencia para ganar tiempo mientras consiguen la firma de Manuel, y la empresa resulta estar verdaderamente interesada. Carlo y María acuerdan casarse la semana siguiente: ella propone que oficie don Agapito de Villalquino para no comprometer a Samuel, y pide además una boda muy discreta, sin que asistan siquiera Curro ni Manuel. Curro y Ángela tienen un nuevo roce, cuando ella lo acusa de anteponer su trabajo en Lisboa al asunto de Máximo.

Julieta visita a las cocineras y les cuenta la boda de María: se emocionan, pero siguen sin querer volver. Pía encuentra a Petra llorando e intenta ayudarla, pero esta la rechaza, y Petra abronca a Teresa y Ricardo incluso sin que Tomasa esté delante, mientras esta la escucha escondida al oír a su hermana amenazar a Pía con el despido. El capítulo, y la semana, se cierran con Manuel revelando a Julieta que sabe que va al refugio y exigiéndole una explicación. ¿Desvelará ella la verdad?

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1, justo después de Valle Salvaje.

Lo que opina la redacción de Happy FM

Con dos bodas cocinándose a la vez (la de Curro y Ángela, y la sorpresa de Carlo y María) y Máximo cavando su propia tumba social semana tras semana, todo indica que La Promesa está construyendo un choque de tramas para las bodas de septiembre que puede dejar más de una víctima colateral. Nuestra sensación, capítulo a capítulo, es que Leocadia no va a mover un dedo por reconciliar a Máximo con Ángela: cuanto más tarde en aparecer él, más control conserva ella sobre el relato familiar. Habrá que ver si Pía aguanta callada hasta la boda o si su culpa por la muerte de Jana termina estallando antes de lo previsto.