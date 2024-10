No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado jueves 24 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Luis ha decidido hablar personalmente con los Merino tras haber descubierto algo verdaderamente sorprendente respecto a Julia. Fina y Marta intentan normalizar su relación con Isidro mientras que Damián no puede evitar sentirse desplazado. Es por eso que da el importantísimo paso de intentar recuperar el afecto de Marta. Todo ello mientras las obras de la casa cuna, finalmente, han empezado.

Lejos de que todo quede ahí, los fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 han podido comprobar cómo, a pesar de todo, Tasio ha dado el importantísimo paso de dar una oportunidad a Mateo como operario. Las amigas no pueden evitar hablar sobre lo que está suponiendo el beso de Jacinto para Carmen. En cuanto a Mateo, ha tenido la oportunidad de conocer a Alberto, un compañero que también trabaja como operario. Digna no duda un solo segundo en mantenerse firme con Damián pese a los constantes esfuerzos que está poniendo para tratar de solucionar, en mayor o menor medida, los errores que ha cometido en el pasado. Por si fuera poco, los espectadores han podido ver cómo Jesús ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para chantajear a Begoña. ¿De qué forma? Nada más y nada menos que poniendo en entredicho el regreso de Julia.

¿Qué sucede en el capítulo 173 de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 25 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo los Merino han tomado la firme decisión de reunirse con un objetivo muy concertó: debatir sobre el futuro de Julia y qué deben hacer con ella. Damián, por su parte, sigue haciendo todo lo que está en su mano para tratar de conseguir que Marta le perdone.

Alberto, el nuevo operario, ha mostrado un gran interés en Luz. La doctora, por su parte, no tarda en darse cuenta de las intenciones de éste, mientras que Begoña va a dar el paso de contar toda la verdad a Julia sobre el motivo por el que acabó en un internado. Parece que ha llegado el momento de hacerlo.

Digna no duda en esforzarse con el objetivo de pasar mucho más tiempo con Julia, puesto que la extrañaba muchísimo. Gaspar no puede esperar más tiempo para conocer la respuesta de Dolores mientras que Joaquín intenta tener un detalle con Miriam por el gran trabajo que está haciendo pero, a pesar de los esfuerzos, ella no reacciona como esperaba. Digna sorprende a los De la Reina con una importante noticia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad que se emite, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.