No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 23 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Andrés y Begoña están verdaderamente decepcionados con la decisión que ha tomado Damián y Digna de no denunciar a Jesús. No han tardado en darse cuenta de que únicamente se tienen el uno al otro. Don Pedro ha dado el paso de dar un ultimátum a Jesús como consecuencia de los rumores sobre Begoña que ha esparcido doña Elvira por las calles de Toledo.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Isidro ha dado un importante consejo a Marta para que no termine actuando como su padre y su hermano. Tasio y Jacinto se han pedido perdón tras su fortísima discusión por el atrevimiento del dependiente con Carmen mientras que Gaspar es consciente de que Claudia y Mateo están cada vez más enamorados. Así pues, parece que su opinión respecto a esa amistad empieza a cambiar de forma considerable. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Joaquín no puede evitar sentirse profundamente culpable. Y todo por haber sido, durante un tiempo, ayudante de Jesús. Es algo de lo que se arrepiente mucho, y no es para menos. Fina y Marta han optado por reconciliarse, por lo que vuelven a disfrutar de su relación mientras que Begoña pone una condición a Jesús para regresar a casa, y es que vuelva Julia.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 24 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores podrán ver cómo Luis ha puesto al tanto a los Merino sobre toda la información que ha descubierto sobre Julia. Fina y Marta tratan por todos los medios de normalizar las cosas con Isidro mientras que Damián no puede evitar sentirse desplazado. Todo ello mientras intenta recuperar el cariño de Marta.

Lejos de que todo quede ahí, Tasio ha tomado la decisión de dar una oportunidad a Mateo como operario mientras que muchas personas han empezado a pronunciarse sobre lo que está suponiendo en la vida de Carmen y Jacinto ese beso que se dieron. Es evidente que ha supuesto un punto de inflexión en numerosos aspectos.

Mateo ha conocido a Alberto, uno de sus compañeros de trabajo. Digna, a pesar de todo, se mantiene firme con Damián mientras éste sigue intentando poner solución a todos y cada uno de los errores que cometió en el pasado. En cuanto a Jesús, por su parte, da el paso de chantajear a Begoña, al poner en entredicho la vuelta de Julia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.