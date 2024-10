Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El martes 22 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Begoña y Andrés se ilusionan pensando que la justicia por fin ha llegado para Jesús, mientras que Luz intenta por todos los medios hacer las paces con Luis. Es por eso que Digna opta por interceder para ablandar a su hijo. Carmen y Tasio, a raíz de lo ocurrido con Jacinto, intercambian diversas acusaciones. Damián se sincera con Digna acerca del chantaje de Jesús.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Elvira, en su visita a la doctora Borrell, ha trazado un plan oculto y completamente ajeno a su salud. Todo ello mientras Luz, finalmente, ha reconocido a Begoña que no ha sido sincera con ella. Es más, toma la firme decisión de contar su secreto. Parece que ha llegado el momento de hacerlo, después de todo lo vivido. Gaspar se plantea comenzar una relación por correspondencia mientras que Mateo no lleva bien su nuevo trabajo. Por si fuera poco, observamos cómo los Merino se han visto obligados a tomar una complicadísima decisión respecto al tema que tiene estrecha vinculación con Jesús. Por lo tanto, estamos ante un nuevo y sorprendente giro de guion que va a dar muchísimo de qué hablar en numerosos aspectos. Estamos convencidos de que este paso no va a dejar indiferente a nadie, y mucho menos a Jesús.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 23 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Andrés y Begoña sienten una profunda decepción. Y todo por la firme decisión que han tomado la decisión de Damián y Digna de no denunciar a Jesús. Así pues, no tardan en darse cuenta de que solo se tienen el uno al otro. ¡No les queda otra opción!

Don Pedro ha optado por dar un ultimátum a Jesús como consecuencia de los rumores de Begoña. Unas informaciones que recorren las calles de Toledo gracias a doña Elvira. Isidro decide aconsejar a Marta para que no termine siendo como su padre y como su hermano, mientras que Tasio y Jacinto deciden disculparse tras su enfrentamiento por el atrevimiento que ha tenido el nuevo dependiente con Carmen.

Gaspar ve cómo Claudia y Mateo están cada vez más enamorados, por lo que opta por cambiar de opinión respecto al anuncio de amistad por correspondencia. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Joaquín no puede evitar sentirse profundamente culpable por haber trabajado, mano a mano, con Jesús. Marta y Fina se reconcilian mientras que Begoña pone una condición para regresar a la casa grande: que Jesús traiga de vuelta a Julia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.