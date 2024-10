Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. El pasado viernes 25 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo los Merino han dado el importantísimo paso de reunirse con el objetivo tratar de ver qué deben hacer respecto a Julia, mientras que Damián continúa haciendo todo lo que está en su mano para intentar conseguir que Marta le perdone. Es consciente de que no lo tiene nada fácil, pero si hay algo que tiene claro es que no va a parar hasta conseguirlo. Sin importar en absoluto las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Alberto, el nuevo operario, ha empezado a sentir un enorme interés en Luz. La doctora, por su parte, no tarda en darse cuenta de esta situación. En cuanto a Begoña, hemos podido ver cómo ha optado por contar toda la verdad a Julia sobre por qué fue trasladada a un internado, mientras que Digna se ha propuesto recuperar el tiempo perdido con Julia. Es un hecho que se echaban muchísimo de menos. Gaspar, por su parte, no puede evitar desesperarse mientras continúa esperando la respuesta de Dolores. Joaquín intenta tener un detalle con Miriam por el gran trabajo que está haciendo pero, a pesar de los esfuerzos, ella no reacciona como él esperaba ni mucho menos. Jesús sigue avanzando en su negociación con don Pedro mientras que Begoña y Andrés no están llevando para nada bien esta nueva situación.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, lunes 28 de octubre?

Digna, tras su vuelta al trabajo en casa de los De la Reina, ha descubierto todo lo que están tramando Jesús y don Pedro, mientras que Luz opta por poner al tanto a Luis sobre el extraño comportamiento que está teniendo Alberto, el nuevo operario. Don Agustín ha reunido a Claudia y Mateo, puesto que tiene algo importante que anunciar.

Isidro intenta hacer ver a Damián lo importante que es que acepte, de una vez por todas, la relación sentimental de su hija. María, por su parte, se ve sorprendida al recibir la llamada de Víctor, un antiguo amigo. En cuanto a Miriam, vemos cómo explica a Joaquín la verdadera razón por la que reaccionó, de esa forma, con el detalle que tuvo con ella.

Jesús trata por todos los medios de acercarse a Julia pero, a pesar de los esfuerzos, no tarda en darse cuenta de que la niña prefiere estar cerca de Andrés. Damián ve a Tasio con posibilidades para ser un gran encargado mientras que Begoña se ha dado cuenta de que Julia está teniendo muchas y preocupantes pesadillas. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.