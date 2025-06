No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 26 de junio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 337 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Gabriel continúa adelante con su plan. En este caso, haciendo creer a la familia De la Reina que les está ayudando en todo lo posible para tratar de solventar, a la mayor brevedad posible, el asunto del accidente de furgoneta. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que va a aprovechar la ocasión para su propio beneficio.

Lejos de que todo quede ahí, y dadas las circunstancias, Begoña no puede evitar sospechar que puede haber algo entre María y Raúl. Tanto es así que no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para tratar de encontrar las respuestas que necesita para resolver este misterio. Por si fuera poco, vemos cómo los encuentros que Pelayo ha tenido con Cobeaga pueden dar sus frutos, dando pie a una segunda oportunidad a perfumerías De la Reina. Chema y Raúl se conocen y descubren que son compañeros de cuarto, mientras que Cristina e Irene están cada vez más unidas. Hasta tal punto que empiezan a estrechar lazos. La familia Merino no duda un solo segundo en preparar una celebración para Luz con motivo de su examen, mientras que Damián se muestra profundamente agradecido con Gabriel por su ayuda en el asunto que tiene estrecha relación con el peatón.

¿Qué sucede en el capítulo 338 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 27 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Damián no ha dudado un solo segundo en hacer una importantísima oferta de trabajo a Gabriel. Todo ello mientras Luz comunica a Begoña que, si no aprueba el examen, está dispuesta a dejar para siempre la medicina.

Fina está dispuesta a encontrar algo para tratar de sentirse realizada. A pesar de los constantes intentos de María y Begoña por ocultarlo, Julia empieza a tener serias sospechas de las lesiones de María. Cristina y Luis se muestran dispuestos a encontrar la fragancia perfecta para tratar de impresionar a Cobeaga.

Joaquín ha querido ponerse en contacto con el sargento Pontón para tratar de investigar la implicación de don Pedro en el asunto que tiene que ver con Górriz, mientras que don Pedro visita a María para hacerle entender que el rendimiento de Andrés en la fábrica está cayendo en picado. Begoña hace ver a su amado que cree que María fingió su suicidio para manipularlo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.