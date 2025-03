No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 7 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 261 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, los espectadores de esta serie han podido ser testigos de cómo Begoña no duda un solo segundo en hacer frente a la complicada tarea de dar a conocer a Julia la noticia de la pérdida del bebé de su tía María. Y no solamente eso, sino que debe seguir cuidando de ella, puesto que no se encuentra del todo bien. Fina decide ayudar en todo lo necesario a Carmen para que apruebe el examen de conducir.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Gema no tarda en explotar contra las chicas de la tienda. Y todo porque siente que llevan un tiempo dejándola de lado en todo momento. Todo ello mientras Claudia ha dado el importantísimo paso de confesar a Gaspar el gran secreto que esconde Manuela, mientras que Luis se ha visto obligado a reconocer a Digna del chantaje al que les quiere someter Jesús. Como no podía ser de otra manera, Digna opta por revelar a don Pedro un importantísimo secreto que tiene una estrecha relación con el pasado de Jesús. Por si fuera poco, hemos podido ser testigos de cómo Joaquín ha conseguido concertar una entrevista con un inversor que puede conseguir salvar el proyecto del balneario, pero don Pedro se adelanta a pedir ayuda a Irene. Y todo para lograr sabotear, de una vez por todas, el plan de Joaquín.

¿Qué sucede en el capítulo 262 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 10 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo los planes de don Pedro e Irene salen como ellos esperaban, puesto que han logrado cómo Joaquín llega tarde a su cita con el inversor. Gema y Digna se extrañan al enterarse de que Joaquín no ha pasado la noche en casa.

Lejos de que todo quede ahí, Julia no ha dudado un solo segundo en hacer ver a Begoña que siente una profunda tristeza por lo que le ha sucedido a María. Todo ello mientras don Agustín empieza a plantear a Damián sus dudas sobre la boda de Marta y Pelayo. Es algo que no puede evitarlo.

Don Pedro ha pedido a Irene que averigüe quién es el abogado de Jesús, mientras que intenta convencer a Tasio para comer junto a Irene y Carmen para seguir adelante con su plan. María, aunque Gema trata de hacer las paces, se niega a dar su brazo a torcer. Jesús ha recibido una importantísima noticia que tiene estrecha relación con su nulidad matrimonial. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.