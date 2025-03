No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las series diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después. El pasado jueves 6 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 260 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie han podido ser testigos de cómo el estado de salud de María, por fortuna, parece mejorar considerablemente. Aun así, parece que todavía no está en condiciones de abandonar la casa grande. Fina empieza a darse cuenta del enorme dolor que le produce el hecho de que Marta y Pelayo vayan a casarse. Todo ello mientras Jesús se queda verdaderamente sorprendido al descubrir todos los detalles del aborto de María.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Carmen y Tasio tienen un tenso desencuentro ante el inminente examen de conducir. Todo ello mientras Andrés ha querido informar a Marta de todo lo que ha sucedido con María en las últimas horas. No tardan en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para reflexionar sobre nada más y nada menos que amores imposibles, ya que ambos saben sobre este asunto. Jesús se ha visto sorprendido ante el importante descubrimiento que ha hecho sobre el pasado de Luz, por lo que no duda un solo segundo en utilizarlo a su favor, sin importar en absoluto las consecuencias. Irene comparte con don Pedro la enorme preocupación que está sintiendo Digna por los problemas con el alcohol de Joaquín, mientras que María no tarda despreciar a Andrés al ver cómo él muestra compasión por ella. ¡No está dispuesta a pasar por algo así!

¿Qué sucede en el capítulo 261 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 7 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Begoña da el paso de afrontar la complicada tarea de dar a Julia la noticia de la pérdida del bebé de María. Es más, debe seguir cuidando de ella. Fina trata por todos los medios de ayudar a Carmen con el examen de conducir.

Dadas las circunstancias, Gema acaba explotando con las chicas de la tienda, ya que siente que llevan un tiempo dejándola de lado, y no entiende las razones. Claudia confiesa a Gaspar el gran secreto de Manuela, mientras que Luis hace conocedora a Digna del chantaje al que les está sometiendo Jesús.

Lejos de que todo quede ahí, Digna confiesa a don Pedro un importantísimo secreto que tiene estrecha relación con el pasado de Jesús. Todo ello mientras Joaquín logra una entrevista con un inversor que podría llegar a solucionar el asunto del balneario, mientras que don Pedro pide ayuda a Irene para tratar de sabotear el nuevo plan de Joaquín. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.