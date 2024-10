No es ningún secreto que Sueños de libertad se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 4 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad donde hemos podido ser testigos de cómo Jesús ha protagonizado un fortísimo enfrentamiento con Begoña tras enterarse de su nueva infidelidad. Damián, por su parte, no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para increpar a Andrés por lo sucedido con Begoña. Él, como no podía ser de otra manera, trata por todos los medios de defenderse. Luz se da cuenta de lo difícil que es para las madres trabajadoras conciliar trabajo y familia, por lo que intenta encontrar una solución.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo, a pesar de todo, Fina no parece muy contenta con la incorporación del nuevo dependiente. Y todo porque está convencida de que ese puesto tendría que estar siendo ocupado por una mujer. Todo ello mientras Claudia ha confesado a Mateo todos los detalles de lo que Inés le ofreció. Él no tarda en mostrarse profundamente disgustado, hasta tal punto que no duda un solo segundo en tomar una drástica decisión respecto a su madre. Tasio, tras conocer a Jacinto, no puede evitar sentir muchísimos celos mientras que Jesús ha sorprendido a Luis con una grandísima oferta para que devuelva, de una vez por todas, la fórmula de la fragancia. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir ese cometido, puesto que es consciente de las graves consecuencias si no logra recuperarla.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, lunes 7 de octubre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Jesús no duda un solo segundo en desvelar a Damián que existe la posibilidad de recuperar la fórmula. Eso sí, como no podía ser de otra manera, no tarda en aprovechar la ocasión para pedirle algo a cambio. Fina, dadas las circunstancias, no puede evitar echar muchísimo de menos a Marta. Y eso es algo que no tarda en hacer saber a Isidro.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Begoña no puede evitar extrañar muchísimo a Julia. Tanto es así que se muestra profundamente interesada en trazar un plan para conseguir visitarla en el internado. Por si fuera poco, vemos cómo Jesús da el paso de entrometerse en el salario de Begoña, puesto que no quiere que reciba su sueldo. ¡Ni mucho menos!

Luz se muestra decidida a abrir la casa cuna pero, para hacer posible este deseo, necesita financiación por parte de Marta. Además, Digna no tarda en dictar sentencia respecto a las numerosas ofertas que están recibiendo por parte de la familia De la Reina. Y es que, al parecer, solamente existe una forma para que la fórmula sea devuelta a la mayor brevedad posible. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.