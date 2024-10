No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. ¡Atresmedia ha acertado de lleno, y no es para menos! Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. El pasado jueves 3 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Andrés, tras haber sido descubiertos, ha dado el paso de admitir a María que está profundamente enamorado de Begoña. Isabel, en su despedida, no tarda en hacer saber a Jesús que Luis no dudó un solo segundo en llevarse la fórmula de Esencias de la Reina. Todo ello mientras Mateo no puede evitar mostrarse profundamente preocupado por la inesperada reacción que su madre ha tenido con Claudia.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Carmen no tarda en empezar a cuestionarse si es injusto no contratar a Jacinto por el hecho de ser hombre, mientras que Marta trata por todos los medios de negociar con Luis para que traiga de regreso la fórmula que se llevó. Begoña y Andrés, por su parte, han dado el paso de agilizar la búsqueda en Lobera. Y todo con el objetivo de estar prevenidos por si María toma la firme decisión de contar a todos lo que ocurrió en la casa de verano, y hacerlo con todo lujo de detalles. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo, dadas las circunstancias, María no ha dudado un solo segundo en dar a conocer una importantísima confesión. Se trata de una información que pone todo patas arriba en la mansión De la Reina.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 4 de octubre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Jesús no duda un solo segundo en enfrentarse, como nunca, a Begoña tras enterarse de su infidelidad. En cuanto a Damián, ha dado el paso de increpar a Andrés por lo sucedido con Begoña. Él, como era de esperar, trata por todos los medios de defenderse.

Luz se da cuenta de la dificultad que tienen las madres trabajadoras para poder conciliar el trabajo con su vida en familia, mientras que a Fina no le convence la incorporación al equipo del nuevo dependiente. Y es que está verdaderamente convencida de que ese puesto tendría que ocuparlo una mujer.

Todo ello mientras Claudia, finalmente, ha hecho saber a Mateo lo que Inés le ofreció. Él no tarda en mostrarse profundamente decepcionado. Tanto es así que da el paso de tomar una drástica e irrevocable decisión respecto a su madre. Tasio conoce a Jacinto y no puede evitar sentir celos, mientras que Jesús ha dado el paso para hacer una grandísima oferta a Luis para que devuelva la fórmula de la fragancia. ¿Aceptará? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.