No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una serie diaria que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 14 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 184 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Fina no puede evitar sentirse culpable por la muerte de Isidro. Luz y Digna tratan por todos los medios de consolarla. Además, Luz y Begoña tratan de unir fuerzas para buscar la manera de ayudar a Julia para que supere su trauma a la mayor brevedad posible. La situación en la pensión hace que todo sea insostenible para Mateo y Claudia. Así pues, tienen claro que necesitan una vivienda propia.

Digna, pese al fallecimiento de Isidro, se niega en rotundo a aflojar con Damián. Es más, sigue mostrándole el enorme desprecio que siente hacia él. Gema no ha podido evitar darse cuenta de que Miriam está teniendo cada vez más interés por Joaquín mientras que María desvela a Gema todo lo que ha sucedido con Víctor. En cuanto a Jesús, ha recibido una importantísima noticia respecto a su plan de fusión empresarial mientras que Luz se muestra dispuesta a averiguar más sobre el pasado de su madre. Luis no tarda en animarla para que investigue y pueda descubrir, de esta forma, muchos más detalles de su pasado. Parece que ha llegado el momento más que perfecto para hacerlo. Lejos de que todo quede ahí, Begoña se ha visto obligada a tomar una de las decisiones más contundentes de los últimos tiempos. ¿En qué consiste? En pasar por el aro para que Julia perdone a Jesús.

¿Qué sucede en el capítulo 185 de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 15 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Begoña ha dejado muy claro a Jesús que dio el paso de fingir por el bien de Julia. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la joven se encuentra muy lejos de perdonarlo. Marta y las chicas hacen todo lo que está en su mano para tratar de animar a Fina.

Al fin y al cabo, la joven no está pasando por su mejor momento después de la muerte de Isidro. Lejos de que todo quede ahí, Andrés aprovecha la ocasión que se le ha presentado para acusar a Begoña de ser demasiado permisiva respecto a todo lo que tiene que ver con Jesús. Carmen anima a Miriam a hablar con su ex pareja para tratar de aclarar las cosas de una vez por todas.

Joaquín ha protagonizado un encuentro de lo más desafortunado en la fábrica, no solamente con Jesús sino también con don Pedro. Marta ha querido hacer una firme petición a Fina. ¿En qué consiste, exactamente? En que se ocupe de un nuevo comercial puesto que, al no encontrarse bien, debe dejar la tienda hasta nuevo aviso. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.