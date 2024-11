No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, han ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 13 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 183 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Luz ha aprovechado la ocasión para sincerarse como nunca con Begoña respecto a quién es, en realidad, Alberto. Dadas las circunstancias, y después de lo que ha pasado en los últimos tiempos, no sabe qué hacer respecto a él. Todo ello mientras Fina no ha dudado un solo segundo en ofrecer una alternativa a Isidro. Y todo para intentar evitar que se marche al pueblo, tal y como tenía planeado.

Lejos de que todo quede ahí, Begoña ha dado el paso de sincerarse con Digna, haciéndole saber que ha descubierto que Julia ha recordado el disparo de Jesús y ese es el motivo por el que la joven quiere alejarse de él. Isidro ha protagonizado una bonita despedida con Fina mientras que don Pedro ha optado por aceptar el matrimonio de su hijo con Claudia. Víctor se ha dado cuenta del grave error que ha cometido, por lo que decide acercarse a Andrés para pedirle disculpas por el tenso encuentro que protagonizaron. Dadas las circunstancias el De la Reina ha dado el importante paso de aconsejarle que no se deje engatusar por María. Jesús y Begoña tienen un nuevo y fortísimo enfrentamiento por el hecho de que Julia está constantemente escapando de su padre. Digna no ha dudado un solo segundo en trazar un plan con el objetivo de arrebatar a Jesús el balneario.

¿Qué sucede en el capítulo 184 de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 14 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Fina no puede evitar sentirse culpable por la muerte de Isidro. Al ser conscientes de que ha sido un durísimo golpe, tanto Luz como Digna unen fuerzas para apoyarla e intentar consolarla. No van a dejarla sola en este durísimo momento, ni mucho menos.

Begoña y Luz, por su parte, no dudan un solo segundo en buscar la manera de ayudar a Julia para que pueda superar su trauma a la mayor brevedad posible. La situación que hay en la pensión se ha hecho verdaderamente insostenible para Mateo y Claudia, por lo que tienen claro que deben encontrar una vivienda propia.

Digna, a pesar del fallecimiento de Isidro, se ve incapaz de aflojar con Damián. Tanto es así que no duda en seguir mostrándole su desprecio. Gema se ha dado cuenta de que Miriam está empezando a tener interés por Joaquín. María hace saber a Gema lo que realmente está sucediendo con Víctor, mientras que Jesús recibe una impactante noticia respecto a su plan de fusión empresarial. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.