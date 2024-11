No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado martes 12 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 182 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Damián no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para alertar a Andrés de la buenísima sintonía que tienen María y Víctor. Como no podía ser de otra manera, el amigo de la joven ha dado el paso de enfrentarse a Andrés, y todo como consecuencia de su infidelidad con Begoña. Alberto, por su parte, sufre un accidente por lo que Luz no puede evitar preocuparse por él.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Joaquín no ha dudado un solo segundo en hacer una advertencia a Damián. ¿En qué consiste, exactamente? En que tenga cuidado con los planes de Jesús con Floral. Por si fuera poco, Isidro se ha sincerado como nunca con Fina respecto a sus planes de futuro. Por un lado, va a dar el paso de dejar la fábrica y, por otro lado, cumplirá su deseo de regresar al pueblo. Jesús ha puesto sus condiciones a Damián si quiere evitar que se haga efectiva una posible asociación con Floral, mientras que Digna ha optado por hacer una firme petición a Gema. ¿En qué consiste, exactamente? En que, ahora más que nunca, vigile a los De la Reina. Joaquín se sincera con Luis respecto a lo que ha descubierto sobre Jesús mientras somos testigos de uno de los instantes más esperados: ¡La boda de Claudia y Mateo!

¿Qué sucede en el capítulo 183 de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 13 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Luz se sincera como nunca con Begoña respecto a quién es, en realidad, Alberto. Lejos de que todo quede ahí, le comunica que todavía ni tiene ni la más remota idea de qué hacer con respecto a él. A pesar de todo, ¿le dará una oportunidad?

Fina ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para proponer a Isidro una alternativa a su marcha a su pueblo. Begoña se ha sincerado con Digna, haciéndole saber que Julia ha recordado el disparo de Jesús. Isidro, por su parte, tiene una preciosa despedida con Fina mientras que don Pedro acaba aceptando el matrimonio de su hijo con Claudia.

Víctor, consciente de que ha cometido un grave error, opta por pedir disculpas por su encuentro. El De la Reina no ha dudado en aconsejar que no se deje engatusar por María. Jesús y Begoña siguen discutiendo fuertemente como consecuencia de que Julia continúa sin querer estar cerca de su padre. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.