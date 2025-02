Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 19 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 249 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés no duda en echar en cara a Jesús que no fuese a visitarlo a la cárcel, mientras que don Pedro da el paso de disculparse con Digna por su insistente intervención para prolongar la detención de Andrés. Ella no tarda en dejar muy claro que no está por la labor de aceptar sus disculpas, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, Digna va mucho más allá al exigir a don Pedro que la prensa se haga eco de la inocencia de Andrés. Miguel Ángel Vaca, por su parte, ha recibido los resultados de las pruebas que el doctor Herrera le hizo. Los resultados no son como él esperaba, ni mucho menos. Todo ello mientras don Pedro ha hecho una importantísima petición a Irene: que le ayude a hacer posible su reconciliación con Digna. Andrés, por su parte, ha comentado con Begoña que se siente profundamente obligado a tener ese compromiso con María. Lejos de que todo quede ahí, Damián ha hecho un crucial ofrecimiento al doctor Herrera, mientras que Marta ha encargado a Fina que ayude a Gema para ser la mejor en su nuevo puesto. Andrés trata por todos los medios de calmar las aguas entre las dos familias, pero Jesús no se lo pone fácil.

¿Qué sucede en el capítulo 250 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 20 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo Jesús y Damián han decidido unir fuerzas para hacer una firme petición a Miguel Ángel Vaca. ¿En qué consiste? En desestimar, de una vez por todas, la investigación. Don Pedro insiste en pedir disculpas a Digna, pero también se muestra crítico con la propuesta de paz de Andrés.

Lejos de que todo quede ahí, Andrés ha expuesto su propuesta empresarial, pero no tarda en darse cuenta de que existe cierta tensión entre Jesús y Damián. Luz, por su parte, parece haberse topado con una inesperada persona en Barcelona, mientras que Digna se ha visto obligada a tomar una drástica decisión respecto a la propuesta de Claudia.

Recordemos que ha optado por admitir a Manuela para suplir a Gema en casa de la familia De la Reina. Clara, madre de Pelayo, finalmente ha tenido la oportunidad de conocer a Marta y se queda profundamente encantada con ella. Begoña se ha dado cuenta del nerviosismo de María ante la visita de la guardia civil, mientras que Andrés acaba descubriendo a Jesús en una situación verdaderamente comprometida. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.