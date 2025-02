No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 18 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 248 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Damián no ha dudado un solo segundo en hacer un importantísimo anuncio respecto a la situación de Andrés. Todo ello mientras Gema da el paso de desahogarse con Marta, haciéndole saber que quiere trabajar, pero que Joaquín se opone en rotundo a que lo haga. Andrés, por su parte, por fin ha conseguido su objetivo, que no era otro que salir en libertad.

El último día en la cantina de Manuela coincide con la fiesta sorpresa de despedida de Luz, por lo que todos los que se encuentran a su alrededor viven un instante verdaderamente emotivo y especial. Por si fuera poco, observamos cómo Luz parece haber dado el paso de cambiar de opinión respecto al viaje a la convención de perfumistas que se va a celebrar en Barcelona. Todo ello mientras Luis ha preferido guardar en secreto el mensaje de Alberto. Fina, por su parte, no es capaz de aceptar que la boda de Pelayo y Marta vaya a ser una realidad. Begoña ha dejado muy claro a Jesús que no va a parar hasta descubrir toda la verdad respecto a la injusta detención de Andrés. Don Pedro, a pesar de los intentos de su hermana para calmar su sed de venganza, se niega en rotundo a dar su brazo a torcer con Andrés.

¿Qué sucede en el capítulo 249 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 19 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Andrés estalla contra Jesús por no haberle visitado a la cárcel. Don Pedro, por su parte, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para pedir perdón a Digna por haber prolongado la detención de Andrés. Ella, por el momento, se niega a aceptar esas disculpas.

Es más, no tarda en exigirle que haga todo lo que esté en su mano para que la prensa se haga eco de la inocencia de Andrés. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Miguel Ángel Vaca ha recibido los resultados de las pruebas que le hizo el doctor Herrera. ¡Nada sale como esperaba, ni mucho menos!

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo don Pedro ha querido pedir ayuda a Irene para tratar de reconquistar a Digna, mientras que Andrés hace ver a Begoña que el compromiso con María es por mera obligación. Damián ha decidido hacer un sorprendente ofrecimiento al doctor Herrera, mientras que Andrés intenta mediar entre ambas familias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.