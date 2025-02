Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 17 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 247 de Sueños de libertad en Antena 3 van a poder ver cómo Damián y Digna han decidido unir fuerzas para conseguir la ansiada liberación de Andrés. Marta y Begoña empiezan a buscar las pruebas que necesitan para lograr la exculpación de Andrés, mientras que Claudia ha pedido ayuda a Manuela para organizar una fiesta sorpresa para Luz. Desesperada por salvar a Andrés, Marta no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir ayuda a Fina y Tasio.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo don Pedro ha ordenado a Irene que no ayude, bajo ningún concepto, a Marta en la búsqueda de pruebas para intentar liberar a Andrés. Todo ello mientras Claudia ha dado el importantísimo paso de pedir a Digna que contrate a Manuela en casa de la familia De la Reina. Gaspar ha querido regresar a la cantina, por lo que no tarda en ponerse al día de todos y cada uno de los cambios que ha habido en cuanto a la dirección de la empresa se refiere. Luz ha dado una importantísima respuesta a Luis respecto a su propuesta de viajar a Barcelona, mientras que Marta y Begoña se llevan un buen chasco al no encontrar las pruebas que necesitan para liberar a Andrés. Damián se muestra más que dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para intentar liberar a Andrés.

¿Qué sucede en el capítulo 248 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 18 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Damián ha hecho un importantísimo anuncio respecto a la compleja situación que está atravesando Andrés. Gema ha dado el importantísimo paso de desahogarse con Marta, a quien hace saber que quiere trabajar, pero que Joaquín se opone en rotundo.

Andrés, finalmente, ha conseguido su objetivo de salir de prisión. Ahora bien, ¿quién es la primera persona en visitar tras hacerse con la ansiada libertad? Estamos a punto de presenciar el último día de Manuela en la cantina, que coincide con la fiesta de despedida a Luz. Ella, por su parte, sorprende al cambiar de parecer respecto al viaje a Barcelona para la convención de perfumistas.

Lejos de que todo quede ahí, Luis ha tomado la firme decisión de mantener en secreto el mensaje de Alberto, mientras que Fina no es capaz de aceptar que vaya a producirse la boda de Marta y Pelayo. Begoña ha dejado muy claro a Jesús que no va a parar hasta descubrir toda la verdad sobre la detención de Andrés. El joven, a pesar de ser desconocedor de la realidad del embarazo de María, opta por comprometerse con ella. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.