No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 12 de mayo, en la nueva entrega de Renacer, hemos visto cómo Efsun ha descubierto que dos personas entraron en su casa y la empujaron. El detective se muestra más que decidido a hacer un interrogatorio a todo el mundo con la firme intención de encontrar a los culpables del accidente. ¡Y hacerlo de una vez por todas! Timur solamente ha puesto problema para que Bahar no pueda ver a Umay mientras están a la espera de que se celebre el juicio por la custodia de la joven. Además, Bahar y Evren son cada vez más felices juntos.

Es más, la protagonista de esta historia, durante una de las citas románticas con el doctor, no puede evitar emocionarse. Y todo porque es consciente de cómo Evren la cuida y la quiere. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo, finalmente, Bahar se ha armado de valor a la hora de confesar toda la verdad. De esta manera, confirma que ella entró a la casa de Efsun, pero hace hincapié en que ella se cayó sola y que no tuvo nada que ver en su terrible accidente. Después de esta confesión, y como no podía ser de otra manera después de todo lo que ha hecho por ella, Seren no duda en interceder por Bahar, pidiéndole a su madre que no la denuncie. Tras meditarlo mucho, termina accediendo. Eso sí, deja muy claro que lo hace no solamente por Aziz, sino también por los bebés.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 13 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Seren y Aziz han empezado a plantearse si deben seguir adelante con su matrimonio o, por el contrario, deben separarse. Lo que es evidente es que necesitan un tiempo para analizar todos y cada uno de sus problemas, para darse cuenta de lo mucho que se quieren.

Lejos de que todo quede ahí, Timur acaba empatizando con Rengin. Hasta tal punto que se arrepiente de no haber estado a su lado todos estos años, y en momentos importantes como es el nacimiento de Parla. Evren, por su parte, se queda completamente destrozado al descubrir que sufre un daño neurológico.

Al fin y al cabo, no va a poder ejercer como cirujano. Todo ello mientras Bahar debe testificar sobre los temblores que su pareja ufrió durante una intervención, y como ella tuvo que coger las riendas de la situación para salvar la vida del paciente. Timur se siente cada vez más identificado con Efsun. Tras su conversación, ella se anima a besarle. Algo que deja al doctor completamente descolocado. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.