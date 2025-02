Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 17 de febrero hemos podido disfrutar de un nuevo capítulo de la serie turca Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo tanto Bahar como sus hijos se han emocionado muchísimo al ser conscientes del cambio de actitud que está teniendo Timur. Él, por su parte, no tarda en insistir en que deben mantenerse unidos, pero Bahar deja muy claro que, bajo ningún concepto, va a dar su brazo a torcer: está más que decidida a divorciarse, sin importarle en absoluto las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta ficción han podido ver cómo Aziz ha dado el importantísimo paso de tomarse un tiempo fuera del hospital. Y todo porque, dadas las circunstancias, se siente profundamente culpable del fallecimiento de la paciente en quirófano. Cada día que pasa está más convencido de que pudo haber evitado el fatal desenlace. Evren y Bahar, por su parte, han querido estudiar todos y cada uno de los informes de lo ocurrido. No tardan en llegar a una conclusión muy concreta: Aziz no tuvo la culpa de lo ocurrido, ni muchísimo menos. Çagla, por su parte, habla personalmente con Rengin para que recapacite sobre su pasado y, por tanto, sobre todo lo que ha vivido en los últimos años. Lejos de que todo quede ahí, Rengin aprovecha esa conversación para confesar a Timur que, en realidad, es el padre de Parla.

¿Qué sucede en la nueva entrega de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 18 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Timur trata por todos los medios de reconciliarse con Bahar, a como dé lugar. Su objetivo es buscar algún tipo de acercamiento para solucionar su matrimonio, pero ella tiene cada vez más clara su decisión. Tanto es así que da el importantísimo paso de presentar una demanda de divorcio.

Bahar ha hecho saber a Timur que ya no le quiere y que no quiere seguir a su lado. Es por eso que quiere hacer una ruptura amable por el bien de los dos, puesto que quiere divorciarse, cueste lo que cueste. El doctor se ha dado cuenta de que no va a poder salvar su matrimonio, por lo que habla con Rengin para disculparse por todo el daño que le ha hecho.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo el hospital ha sufrido un gravísimo incendio que provoca su desalojo inmediato. Bahar está encerrada en una sala y es incapaz de salir. ¡Su vida corre un grave peligro! Evren y Timur, por su parte, la buscan con gran desesperación, puesto que el tiempo empieza a correr en su contra. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.