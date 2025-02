Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 18 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Timur trata de reconciliarse con Bahar. Su objetivo es hacer posible un acercamiento para arreglar su matrimonio a la mayor brevedad posible. Ella, por su parte, tiene cada vez más clara su decisión. Tanto es así que no duda en presentar una demanda de divorcio. ¡Ha llegado el momento más que perfecto para dar ese importantísimo paso en su vida!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo Bahar ha hecho saber a Timur que ya no le quiere, y que su cometido no es otro que poner tierra de por medio para comenzar a crear caminos por separado. Es más, le ha asegurado que su objetivo es que la ruptura sea amable, y que se va a divorciar, cueste lo que cueste. Por si fuera poco, finalmente, Timur se ha dado cuenta de que no va a ser capaz de salvar su matrimonio. Es por eso que opta por hablar personalmente con Rengin con la intención de disculparse por el daño que le ha ocasionado durante todo este tiempo. El hospital sufre un aparatoso incendio y tienen que desalojarlo de forma rápida y urgente. Bahar, por su parte, se queda encerrada en una sala y no puede salir. ¡Es un hecho que su vida corre peligro!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 24 de febrero?

En esta nueva entrega de Renacer vamos a poder ver cómo Evren ha conseguido salvar a Bahar. La protagonista de la historia consigue recuperarse del accidente provocado por el incendio, mientras que el resto del personal consigue estar fuera de peligro. Seren decide revisar las grabaciones del hospital para saber cómo se originó el incendio.

Pero lo que encuentra es aún más impactante: Rengin y Timur aparecen besándose. Por si fuera poco, Timur ha descubierto que su madre tiene nada más y nada menos que una relación secreta, mientras Nevra siente una profunda preocupación al pensar que va a perder la casa en el mismo momento en el que se haga efectivo el divorcio de su hijo.

Y eso es algo que no está dispuesta a permitir, bajo ningún concepto. Pero hay cuestiones que no están en su mano, ya que Çagla y Bahar deciden quedar con una abogada para tratar el asunto del divorcio. Nevra, por su parte, está buscando a un tal Alí, puesto que, después de todo, cree que le debe unas disculpas. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.