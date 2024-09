La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 420 donde, entre otras tantas cuestiones, hemos podido ver cómo Jana se ha disculpado con su hermano, y todo por haber hablado con Manuel sin haberlo hecho antes con él. El hijo de los Marqueses de Luján no puede evitar seguir confundido por todas y cada una de las revelaciones que le ha hecho Jana, puesto que no se lo esperaba en absoluto. ¡Ni mucho menos! Catalina no puede evitar enfadarse con su padre por no querer devolverle el negocio de las mermeladas.

Tras hablar con Pelayo y Margarita, la joven decide no tenérselo en cuenta. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Curro se molesta muchísimo con Julia. Es por eso que le hace una firme petición para que deje de preguntar, de una vez por toda, por la guerra. La Marquesa de Luján no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para preguntar a Martina cuándo se va a marchar Julia de palacio. Cansada de sentir que no la apoyan, Teresa ha hecho una confesión muy concreta a Marcelo. ¿En qué consiste, exactamente? En que no puede seguir adelante con la farsa. Es el momento indicado para contar toda la verdad, de una vez por todas. Lejos de que todo quede ahí, Vera se venga de su madre, y todo haciendo que pase un mal rato en cocinas. La Duquesa de Carril, por su parte, se ha quedado sin palabras ante un inesperado descubrimiento.

¿Qué sucede en el capítulo de La Promesa de hoy, viernes 13 de septiembre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Vera se niega en rotundo a que la revelación a su madre de su relación sentimental con Lope vaya a enturbiarle nada. Es más, la joven se muestra verdaderamente decidida a seguir adelante con su nueva vida. El hijo de los Marqueses de Luján ha hecho saber a Jana que no ha tardado en poner en marcha un plan con el objetivo de acercarse a Gregorio.

Teresa no puede evitar mostrarse profundamente desesperada. Tanto es así que ha hecho una firme petición a Marcelo. ¿En qué consiste, exactamente? En que espabile si no quiere perder su puesto de trabajo. Todo ello mientras Santos acaba enfermando tras haber caído al río por culpa, precisamente, de Marcelo. Por lo tanto, todo se complica en cuestión de segundos.

Salvador no ha dudado un solo segundo en dar plantón a María Fernández en su primera quedada tras haber puesto punto y final a su estancia en palacio. Catalina y Pelayo han regresado exultantes de la fiesta. Es por eso que comparten con la familia el enorme éxito de su primera aparición el público. Todo ello mientras Lorenzo ha recibido una inesperada llamada telefónica que le va a amargar el día, y no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.