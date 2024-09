‘La Promesa’, capítulo de hoy: Jana pide perdón a Curro tras sus confesiones a Manuel

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 11 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 419. Entre otras tantas cuestiones, pudieron ser testigos de cómo Jana dio uno de los pasos más importantes de su vida. ¿En qué consiste, exactamente? En contar toda la verdad a Manuel. A pesar de todo, la doncella tiene claro que tiene una conversación pendiente con Curro, ya que también tiene que saber todos los detalles de lo sucedido. Es evidente que la joven está en una situación verdaderamente compleja, y no es para menos.

La Duquesa de Carril ha conseguido su objetivo, que no es otro que hacer su primera visita a las cocinas para estar mucho más cerca de su hija. Es consciente de los riesgos que corre al dar ese paso, pero a la vista está que no le importan en absoluto las consecuencias. La Marquesa de Luján soporta cada día menos la presencia de Catalina, por lo que ha vuelto a exigir a Pelayo que, de una vez por todas, cumpla con el acuerdo al que los dos llegaron hace un tiempo. Parece que ha llegado el momento más que perfecto para dar ese paso. Santos ha desvelado a Petra el secreto mejor guardado de María Fernández, por lo que la ama de llaves se ha quedado verdaderamente sorprendida e impactada. Todo ello mientras Julia no puede evitar seguir interrogando no solamente a Manuel, sino también a Curro, respecto a la guerra. Algo que acaba generando dudas en muchas personas, y no es para menos.

¿Qué sucede en el episodio de La Promesa de hoy?

Jana no duda un solo segundo en pedir perdón a su hermano por haberse sincerado como nunca con Manuel sin haberlo hecho antes con él. El hijo de los Marqueses de Luján, por su parte y como no podía ser de otra manera, se muestra profundamente confundido por todas y cada una de las revelaciones que le ha hecho la doncella.

Catalina no puede evitar enfadarse con su padre por negarse en rotundo a devolverle el negocio de las mermeladas. A pesar de todo, tras haber hablado personalmente con Pelayo y Margarita, opta por no tenérselo en cuenta. Curro se molesta, y mucho, con Julia. Tanto es así que le pide, por favor, que le deje de hacer preguntas sobre la guerra.

La Marquesa de Luján, dadas las circunstancias, no tarda en preguntar a Martina cuándo se va a ir Julia de palacio, mientras que Teresa empieza a cansarse de que no le apoyen sus compañeros. Es por eso que la joven confiesa a Marcelo que no puede seguir adelante con la farsa. Vera consigue vengarse de su madre en cocinas, mientras ésta hace un descubrimiento impactante. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.