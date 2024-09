No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido, con el paso de los meses, en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 16 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 422 donde, entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Lorenzo ha dado el paso de ocultar que se ha producido una intoxicación en el Ejército por las mermeladas que elaboran. A pesar de los esfuerzos, el Marqués de Luján lo descubre y no tarda en pedir las explicaciones pertinentes. Curro no puede evitar mostrarse profundamente nervioso puesto que aún no ha podido hablar personalmente con Manuel respecto a su parentesco, mientras que Marcelo logra sacarle de quicio con su torpeza.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores son testigos de cómo la prensa ha recogido la asistencia de Catalina y Pelayo a la fiesta. Como no podía ser de otra manera, la hija del Marqués de Luján se muestra profundamente incómoda por la situación. Santos acaba enfermando como consecuencia de un grave error cometido por Marcelo. Es por eso que Petra no tarda en volcarse en él y en su salud, puesto que la situación del lacayo le recuerda a aquellos durísimos y últimos momentos de vida de su hijo Feliciano. Todo ello mientras la Duquesa de Carril ha vuelto a recibir una clase de cocina en palacio. Inevitablemente, Vera está cada vez más preocupada por la actitud tan curiosa que está mostrando su madre. Es por eso que se decide a averiguar cuáles son sus verdaderas intenciones y, sobre todo, sus planes para conseguir su objetivo.

¿Qué sucede en el capítulo de La Promesa que se emite hoy, martes 17 de septiembre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Manuel y Jana sufren un durísimo revés en su plan para librarse, de una vez por todas, de Gregorio. El hijo de los Marqueses de Luján parece haber encontrado una alternativa a tiempo. Petra hace todo lo que está en su mano para que Santos no tenga el mismo final que su hijo Feliciano. Es por eso que llama a un médico por su cuenta para tratar de salvarle.

Las cocineras de palacio han aceptado las constantes visitas de la Duquesa de Carril. Por lo tanto, acaban generando un debate con Vera y Lope, puesto que la pareja no están para nada de acuerdo con lo que está sucediendo. Catalina nunca ha tenido como objetivo buscar la atención de los mentideros, pero ve cómo la crónica que el periódico quiere hacer sobre ella se va a convertir en la forma perfecta para vengarse de Cruz.

Curro, finalmente, ha dado el paso de hablar de una vez por todas con Manuel. Y todo con el objetivo de desvelarle, de una vez por todas, que en realidad son hermanos. Es consciente de lo que se juega y de la información que tiene entre manos, pero no le queda más remedio sincerarse. Ha llegado el momento de ser honesto. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.