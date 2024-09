‘La Promesa’, capítulo de hoy: Santos cae enfermo por culpa de Marcelo

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 13 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 421 de La Promesa donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Vera se niega en rotundo a que la reacción de su madre a su noviazgo con Lope vaya a enturbiar su felicidad. Es más, se muestra más que decidida a seguir adelante con su nueva vida sin importar en absoluto las consecuencias, ni mucho menos lo que piensen los demás. Manuel hace saber a Jana que, finalmente, ha puesto en marcha un plan para acercarse a Gregorio.

Visiblemente desesperada, Teresa ha hecho una firme petición a Marcelo. ¿En qué consiste, exactamente? En que espabile de una vez por todas si no quiere perder su puesto de trabajo. Todo ello mientras Santos acaba enfermando tras haber caído al río por culpa, precisamente, de Marcelo. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Salvador ha sorprendido al dar plantón a María Fernández en su primera quedada tras haberse marchado del palacio de los Marqueses de Luján. Catalina y Pelayo regresan exultantes de la fiesta, por lo que no tardan en compartir con la familia el gran éxito que han cosechado tras su primera aparición en público. Como no podía ser de otra manera, Lorenzo acaba quedándose completamente sin palabras. Y todo porque ha recibido una llamada de teléfono que ha conseguido amargarle el día. ¡Llegan nuevas complicaciones a su vida!

¿Qué ocurre en el nuevo capítulo de La Promesa que se emite hoy, lunes 16 de septiembre?

Este lunes, los espectadores disfrutan del capítulo 422 de La Promesa. Así pues, son testigos de cómo Lorenzo no ha dudado un solo segundo en ocultar que se ha producido una intoxicación en el Ejército por culpa de las mermeladas. A pesar de los esfuerzos, el Marqués de Luján descubre toda la verdad, por lo que no tarda en pedir las explicaciones pertinentes.

Curro no puede evitar sentir un profundo nerviosismo, puesto que aún no ha podido hablar con Manuel sobre su parentesco. Todo ello mientras Marcelo provoca que su paciencia se agote debido a su torpeza. La prensa no ha tardado en recoger la asistencia de Catalina y Pelayo a la fiesta, por lo que ella no puede evitar sentirse, cuanto menos, incómoda.

Santos enferma gravemente, por lo que Petra no tarda en preocuparse por él ya que su situación le recuerda, inevitablemente, a los últimos instantes de vida de su hijo Feliciano. La Duquesa de Carril ha recibido una nueva clase de cocina, lo que provoca que Vera se sienta cada vez más preocupada por la actitud que está teniendo su madre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.