No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado viernes 6 de junio pudimos disfrutar del capítulo 611 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores hemos sido testigos de cómo la familia Luján se ha visto en la obligación de hacer frente a una situación verdaderamente tensa y preocupante. Es un hecho que las consecuencias del caótico bautizo van a marcar un antes y un después en palacio. ¿Conseguirán todos ellos reponerse de los últimos acontecimientos antes de que sea demasiado tarde?

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han visto cómo Leocadia no puede evitar molestarse, y mucho, por la drástica decisión que ha tomado Catalina a la hora de despedir a Petra. Entre otras cuestiones, porque da dado ese paso sin tan siquiera consultárselo. Samuel es incapaz de dar crédito que él haya sido el culpable indirecto del despido de la antigua ama de llaves. Por si fuera poco, Emilia ha conseguido su objetivo, que no era otro que deshacer el terrible malentendido con Rómulo. Lejos de que todo quede ahí, contra todo pronóstico y después de ver cómo se han desarrollado los acontecimientos, la enfermera y el mayordomo se dejan llevar. Tanto es así que han conseguido sellar su amor con un apasionado beso. ¡Un instante verdaderamente espectacular, sorprendente y, sobre todo, muy esperado por los seguidores de la ficción diaria!

¿Qué sucede en el capítulo 612 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 9 de junio?

Después de todo, por fin veremos cómo el Marqués de Luján no ha dudado en obligar a Curro a disculparse ante el Duque de Carvajal y Cifuentes por haberle hablado de forma inadecuada. El joven lo hace, pero dolido, y se lo reprocha a Alonso. Manuel opta por zanjar la deuda de Toño y le pide que haga todo lo posible para recuperar a su mujer y sus hijos.

Pero él se niega en rotundo. Tras lo sucedido en el bautizo, Adriano vuelve al palacio para reposar. En cuanto a Leocadia, da un toque de atención a Catalina y Martina que despidieran a Petra sin habérselo consultado. Alonso, por ello, no duda en pedir a las chicas que respeten, de una vez por todas, la autoridad de la señora.

Ricardo ha querido mostrar a Rómulo la pulsera con la esmeralda que encontró, mientras que el mayordomo le pide que descubra de dónde ha salido. Tras reunir al personal, no saca nada en claro. Todo ello mientras Curro se muestra profundamente abatido tras la muerte de su madre. Sin embargo, Rómulo le dice que debe volver al trabajo por orden del marqués. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.