No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 13 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 527 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Ana continúa haciendo todo lo que está en su mano para recuperar la relación con Santos. Para ello, es consciente de que debe incluir a Petra en las conversaciones que está empezando a tener con su hijo. Los Marqueses de Luján, por su parte, tienen claro que necesitan conseguir liquidez a la mayor brevedad posible. No lo tienen fácil, dadas las circunstancias, pero no les queda más remedio.

El Marqués de Luján intenta por todos los medios hacer ver tanto a Catalina como a Martina qué deben hacer exactamente para ayudar, de forma directa, a la economía familiar. A pesar de los esfuerzos, parece que no ha logrado convencerlas ni mucho menos. Jana está absolutamente segura de que hay algo que se le está escapando. Por lo tanto, la mujer de Manuel y ex doncella necesita que la misteriosa habitación secreta le dé las certezas que aún no tiene y que tantísimo anhela. ¡Quiere hacerse con esas respuestas a la mayor brevedad posible! María Fernández siente cada vez más desconfianza con Samuel. Esa inesperada y sorprendente inquietud empieza a ocupar cada instante de su día a día. Los Marqueses de Luján necesitan que Martina cambie de opinión, por lo que Cruz traza un plan para conseguirlo sin importarle en absoluto las consecuencias. ¡No le queda más remedio que arriesgarse!

¿Qué sucede en el capítulo 528 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 14 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Cruz no ha dudado en trazar un plan para engañar a Martina. Así pues, aprovechándose de su ingenuidad, la Marquesa de Luján ha conseguido que la joven acceda a vender su parte del palacio.

Lejos de que todo quede ahí, Ángela se ha quedado completamente sorprendida al descubrir un telegrama de Lorenzo en la habitación de Cruz. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, no puede evitar empezar a cuestionar el viaje del capitán. Ricardo y Ana empiezan a valorar qué contar a Santos acerca de su pasado, optando por una «verdad a medias» que podría traer inesperadas consecuencias.

Samuel consigue dejar completamente sin palabras a María Fernández al leer un libro sobre posesiones demoníacas. La doncella acaba confesando a Catalina que está convencida de que tiene el diablo en el cuerpo. Leocadia ha optado por presionar a cruz por el embarazo de Jana, mientras que Curro visita a Ramona sin esperar su violenta reacción. Le deja claro que no quiere remover el pasado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.