No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 23 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Kazim no dudó un solo segundo en pegar una bofetada a Ferit, tirándolo al suelo. A pesar de la enorme humillación que sintió, el joven se armó de valor para tender su mano a Seyran. Ella, lejos de aceptarla, se niega en rotundo a marcharse con él. Ifakat ha organizado una presentación formal entre Pelin y Halis con el objetivo de que se conozcan de una vez por todas.

Lejos de que todo quede ahí, Abidin se da cuenta de que no puede vivir sin Suna. Es por eso que no duda un solo segundo en pedirle que se casen, sin importar en absoluto las consecuencias. Es más, le hace saber que ha dejado su trabajo, y que no tiene ningún tipo de reparos a la hora de renunciar a todo por su amor. La familia de Saffet ha dado el paso de reunirse con los Sanli para pedir formalmente la mano de Suna. Ella, por su parte, no puede evitar sentirse profundamente destrozada al pensar en su futuro. Además, durante la cena en la que ambas familias son protagonistas, ha surgido una nueva propuesta. Se trata de algo que, desde luego, va a cambiar la vida de Seyran para siempre y de forma verdaderamente drástica. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 30 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a ser testigos de cómo Ferit no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le presenta para atacar a Sultan. Y todo porque, al despertar, la encuentra en su habitación. Además, visiblemente enfadado, no tarda en echar también a Pelin.

Suna confiesa a Ferit que han pedido la mano de Seyran sin tan siquiera estar divorciados, por lo que Ferit enloquece por completo. Hasta tal punto que no duda en aparecerse en la mansión de los Ihsanli. Nada más llegar, comienza a pegar al hermano mayor de Saffet. Todo ello mientras promete que acabará con su vida si se acerca a Seyran.

Abidin hace una firme petición a Suna: escaparse juntos. A pesar de que lo desea con todas sus fuerzas, ella no se ve capaz de dar ese paso. Seyran se queda verdaderamente sin palabras al descubrir que su padre tiene como objetivo volver a casarla. Halis se lleva a Seyran a la fuerza a su casa para que firme los papeles del divorcio y poner fin a su matrimonio. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.