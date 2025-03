Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 16 de marzo hemos podido disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ferit no ha dudado un solo segundo en levantar la mano a Seyran durante una discusión. Ella se arma de valor para impedir que la cosa vaya a más. Poco después, la joven toma la decisión de marcharse de la mansión para aparecer en casa de sus padres, y lo hace profundamente afectada. Ahora, más que nunca, Seyran quiere poner punto y final a su matrimonio con Ferit.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Halis llama personalmente a Seyran para que regrese a la mansión. Ella, en cambio, opta por colgar el teléfono. Como no podía ser de otra manera, Halis estalla al ser consciente de la considerada e inesperada reacción de Seyran. Por si fuera poco, Ifakat y Zerrin han unido fuerzas para acabar con el matrimonio de Ferit, mientras él tiene un tenso enfrentamiento con Abidin tras descubrir que tiene una relación secreta con Suna. Es más, no duda un solo segundo en pegarle. Tras esa fortísima discusión, Abidin se ve obligado a tomar una de las decisiones más contundentes y drásticas de su vida. Kazim no duda un solo segundo en pegar a su hija con la firme intención de que regrese a la mansión. Está profundamente desesperado, tanto es así que no duda en trazar un plan para conseguir su objetivo.

¿Qué sucede en la nueva entrega de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 23 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Kazim no duda un solo segundo en pegar una sonora bofetada a Ferit. Tanto es así que acaba cayendo al suelo. A pesar de lo sumamente humillado que se siente, no duda en tender su mano a Seyran para regresar juntos a la mansión. Ella se niega en rotundo a dar ese paso.

Ifakat, por su parte, no duda en organizar una presentación formal entre Pelin y Halis con el objetivo de que se conozcan, mientras Abidin se da cuenta de que no puede vivir sin Suna. Tanto es así que no duda en pedirle que se casen. Por si fuera poco, confiesa que ha dejado el trabajo, puesto que está más que dispuesto a renunciar a todo por estar a su lado.

La familia de Saffet no duda un solo segundo en reunirse con los Sanli, y todo con la firme intención de pedir la mano de Suna. Ella, por su parte, está profundamente destrozada pensando en su futuro. Durante la cena de ambas familias, surge una impactante propuesta que puede cambiar, para siempre, la vida de Seyran. No te pierdas el nuevo capítulo de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.