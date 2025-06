No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 26 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, pudimos conocer a Ana, una camarera de piso de 55 años que llegaba desde Guipúzcoa. Entre otras cuestiones, reconoció no haber tenido mucha suerte en el amor: «No hay nada, no hay chicarrones del norte y lo que hay salen rana», reconoció. Apasionada de la pesca, confesó que no pedía nada especial en su pareja: «Sincero, que sea él y que no me venda la moto». Su cita era Pirri, un repartidor de 55 años que llegaba desde Asturias. No tardó en confesar cuál era su mayor pasión: «Andar por el monte con la bicicleta».

Nada más ver a su cita, tuvo claro que no era ni de lejos la mujer de su vida: «Su look me gusta, pero la veo muy mayor para mí. Me gustan más jóvenes», aclaró ante las cámaras del equipo de First Dates. Ella, por si fuera poco, también compartió su opinión: «Es un chicarrón asturiano, pero en Asturias debe ser el tamaño un poco más bajo». Después de intercambiar unas primeras palabras, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. Poco a poco, se dieron cuenta de que lo único que tenían en común es que los dos tenían hijos. Tampoco coincidieron en aficiones. «Pescar es muy triste», comentó el asturiano. «No, ¿tú sabes lo entretenido que es?», preguntó la soltera, a lo que él fue más allá: «Tirar la caña y esperar. Creo que no he ido nunca a pescar, lo veo aburrido».

Por si fuera poco, el comensal explicó que él se pasaba gran parte del tiempo montando en bicicleta o, incluso, haciendo descensos. Algo que horrorizó a la soltera, aunque no tuvo reparos a la hora de tirar de humor: «Él al monte y yo a pescar». Él estaba cada vez más descontento con la cita: «Me teníais que haber traído a una que le gustara la montaña para hacer descensos como yo, íbamos a disfrutar mucho más».

La velada seguía su curso y cada vez era más obvio que no había ningún tipo de complicidad entre ellos. Aunque frente a ella no fue sincero a la hora de darle a conocer cuál fue su primera impresión al verla, lo cierto es que Pirri hizo una confesión frente a las cámaras del equipo: «Igual me siento un poco inferior. Estoy mejor con chicas de mi estatura, está un poco desfasada».

En la recta final, Pirri acabó explicando a Ana que no había cumplido, ni de lejos, sus expectativas. Algo en lo que ella estuvo de acuerdo: «Yo igual, porque lo primero que he dicho es lo de chicarrón, pero como tío me has caído estupendamente». En la decisión final de First Dates, los dos tuvieron claro que no querían tener una segunda cita con el otro, alegando falta de química entre ellos.