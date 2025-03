Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 9 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. Los espectadores han podido ser testigos de cómo Ferit se muestra profundamente harto de los constantes problemas que Zerrin le está provocando en su matrimonio. Es por eso que no duda en dar un paso más allá, lanzándole una advertencia para que se aleje de ellos a la mayor brevedad posible. A pesar de los esfuerzos, no consigue su cometido, ni mucho menos. Dadas las circunstancias, a Seyran no le queda más remedio que confesar a su madre toda la verdad respecto a su matrimonio con Ferit.

Una situación verdaderamente complicada para la joven, y no es para menos. Entre otras tantas cuestiones, porque le ha tocado contar, con todo lujo de detalles, todo lo que ha sufrido por culpa de Ferit y Pelin. Los espectadores pudieron ser testigos de cómo Esme y Seyran han dado el importantísimo paso de acudir a casa de Zerrin para dejar algo muy claro: haga lo que haga, Ferit no se va a divorciar. Lo que ninguna de las dos esperaba es que la madre de Pelin fuese a atacarlas de la peor manera: haciendo referencia a todas y cada una de las intimidades familiares. ¡Se quedaron verdaderamente impactadas, y no es para menos! Suna está profundamente destrozada, puesto que ama a Abidin, pero está obligada a contraer matrimonio con otro hombre. El hombre de confianza de Abidin está cada vez más dispuesto a hacer pública su relación con la hermana de Seyran.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 16 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca que se emite cada domingo van a poder ver cómo Ferit, en una discusión, acaba levantando la mano a Seyran. Un gesto que deja a la joven visiblemente descolocada e indignada. Tanto es así que no duda en refugiarse en casa de sus padres, haciéndoles saber que quiere romper su matrimonio de manera definitiva.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Halis se pone en contacto con Seyran para que regrese a la mansión, pero ella no duda en colgar el teléfono. Como no podía ser de otra manera, el abuelo de Ferit se enfada muchísimo por la reacción que tiene la joven. ¡No se la esperaba en absoluto!

Zerrin e Ifakat han optado por unir fuerzas para acabar con el matrimonio de Ferit, mientras el joven tiene un tenso enfrentamiento con Abidin. Y todo porque ha descubierto que, desde hace un tiempo, mantiene una relación secreta con Suna. Es más, acaba pegándole. Dadas las circunstancias, Abidin opta por tomar una drástica decisión. Todo ello mientras Kazim, desesperado, opta por dar una paliza a su hija para que regrese a la mansión. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.