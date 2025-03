No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 2 de marzo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Seyran está profundamente enfadada con Ferit. Y todo porque, en el instante más inesperado, ha escuchado todas y cada una de las promesas que hizo a Pelin. Es absolutamente incapaz de olvidar lo muchísimo que ha sufrido por su culpa. Hasta tal punto que da el importantísimo paso de quitarse el anillo de matrimonio. Parece que la joven está a punto de tomar una decisión de lo más drástica.

Ferit, por su parte, trata por todos los medios de explicar a Seyran que su relación con Pelin es cosa del pasado. Es más, hace hincapié en que únicamente la quiere a ella. ¡Ahora mismo no hay nadie más en su vida! Ifakat, por su parte, intenta buscar un pretendiente para Suna. Cuando cree haber encontrado al indicado, da el paso de organizar una cena entre ambos. Abidin y Suna, por su parte, están cada vez más enamorados. Es más, no dudan en seguir viéndose en secreto, a pesar de las consecuencias. Todo ello mientras los dos sienten un profundo temor, ya que todos parecen estar dispuestos a casar a Suna sin su consentimiento. Además, Zerrin se muestra más que dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para acabar, de una vez por todas, con el matrimonio de Seyran y Ferit. Sin importarle en absoluto las consecuencias de sus actos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 9 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria serán testigos de cómo Ferit estará profundamente harto de los numerosos problemas que Zerrin está provocando en su matrimonio. Motivo más que suficiente para lanzarle una advertencia para que se aleje de una vez de ellos. A pesar de los esfuerzos, no consigue su objetivo.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Seyran se ve obligada a confesar a su madre toda la verdad sobre su matrimonio. Así pues, desvela todo lo que está sufriendo desde que se casó, por culpa de Ferit y Pelin. De esta manera, Seyran y Esme visitan a Zerrin para dejarle muy claro que no se va a divorciar, ni mucho menos.

Zerrin no tarda en atacarlas, mencionando diversas intimidades de la familia. Suna se siente profundamente destrozada porque ama profundamente a Abidin, pero se ve obligada a casarse con otro hombre. Todo ello mientras Abidin está dispuesto a hacer público su noviazgo con Suna para evitar esa boda, pero ella tiene miedo. Hasta tal punto que no le deja dar ese paso. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.