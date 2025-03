No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 23 de febrero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Ferit está profundamente cansado de que Seyran siga sin confiar en él. Tanto es así que se plantea el divorcio. La madre de Halis decide hablar personalmente con Halis para mencionarle que tiene noticia de su hija Nükhet, que vive en Londres. Como no podía ser de otra manera, el abuelo de Ferit se queda verdaderamente sorprendido y descolocado al oír hablar de ella. ¡Y no es para menos!

Lejos de que todo quede ahí, Zerrin tiene un tenso enfrentamiento con Ferit por todo el daño que ha hecho a Pelin. Es más, no duda un solo segundo en acusarle de haberle robado no solamente su juventud, sino también su futuro. Dadas las circunstancias, la madre de Pelin advierte al joven que debe divorciarse cuanto antes de Seyran para casarse con Pelin, ya que eso fue lo que le prometió. Por si fuera poco, Asuman y Fuat anuncian que han decidido adoptar un niño, pero la reacción de su familia no es la que espera la pareja, ni mucho menos. Seyran quiere dar un paso más allá con Ferit para, finalmente, intimar. A pesar de todo, él continúa muy enfadado. ¡Ambos tienen una nueva discusión! Zerrin aparece en la mansión para hacer que Ferit cumpla con su promesa, mientras que Seyran acaba descubriendo el gran secreto de su marido. Decepcionada, acepta la propuesta de divorciarse.

¿Qué sucede en la nueva entrega de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 2 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a ser testigos de cómo Seyran se muestra profundamente enfadada con Ferit. Y todo porque por fin se ha enterado de todas y cada una de las promesas que hizo a Pelin. Es absolutamente incapaz de olvidar lo mucho que ha sufrido por su culpa durante todo este tiempo, por lo que decide quitarse el anillo y entregárselo al joven.

En cuanto a Ferit, consciente de que puede perder a Seyran para siempre, intenta explicarle que su relación con Pelin forma parte del pasado y que solamente la quiere a ella. Ifakat, por su parte, intenta buscar un pretendiente para Suna, por lo que organiza una cena mientras la joven está cada vez más enamorada de Abidin.

Los dos siguen viéndose en secreto, pero temen que la familia Korhan quieran casarla sin su permiso. Por si fuera poco, Zerrin se muestra más que dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para acabar, de una vez por todos, con el matrimonio de Seyran y Ferit. ¡Sin importarle en absoluto las consecuencias! No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.