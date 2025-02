No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. El pasado domingo 16 de febrero, los más fieles seguidores de esta serie pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Seyran y Ferit han dado el paso de besarse apasionadamente, provocando el mayor acercamiento hasta la fecha. A pesar de todo, ella acaba apartándose. Al fin y al cabo, la joven no solamente se siente absolutamente incapaz de olvidar todas las cosas por las que han pasado en los últimos meses. Es más, reconoce que tampoco está preparada para avanzar como él espera, ni muchísimo menos.

Lejos de que todo quede ahí, Fuat ha aparecido borracho en la mansión. Por si fuera poco, no duda un solo segundo en gritar para conseguir despertar a su abuelo. Es más que evidente que el hermano de Ferit está profundamente afectado tras la última discusión con Halis. Tanto es así que no ha dudado en confirmar que se va a divorciar. Asuman, como no podía ser de otra manera, se queda rota de dolor. Ifakat, por su parte, ha confesado a Suna que la escogió con la idea de que fuese la señora de la casa. Es más, no tarda en insinuar que Fuat era sin duda la persona idónea para ella. Tras la decisión de Seyran de rechazar la propuesta de trabajo, Efe está tan sumamente enfadado que no tarda en buscar venganza. Halis ha comenzado a investigar varios y diversos pagos extraños que ha descubierto en la empresa.

¿Qué sucede en la nueva entrega de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 23 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Ferit está profundamente cansado de la actitud de Seyran, así como de su desconfianza. Es por eso que no duda en plantearse seriamente el divorcio. La madre de Pelin decide hablar personalmente con Halis para mencionarle que tiene noticias de su hija, que vive en Londres. Una información que le deja profundamente descolocado.

Zerrin, por su parte, tiene un tenso enfrentamiento con Ferit como consecuencia del daño que ha hecho a Pelin. Es más, no duda en acusarle de haberle robado no solamente su juventud, sino también su futuro. Es más, le recuerda que debe divorciarse de Seyran para poder casarse con Pelin, tal y como prometió en su día.

Seyran quiere dar un paso más allá con Ferit, pero él sigue tremendamente enfadado. Tanto es así que vuelven a tener una durísima discusión. A pesar de todo, la joven hace saber a su marido que ya está preparada para intimar con él y que le espera en la habitación para disfrutar de una noche perfecta. Todo ello sin ser conscientes de que van a ser testigos de un giro completamente inesperado. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.