Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es espectacular! El pasado domingo 15 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Seyran no duda un solo segundo en acudir al aeropuerto para verse las caras con Ferit. No solamente le pide que no se vaya, sino que, para tratar de convencerle, se anima a besarle frente a todos. A pesar de los esfuerzos de la joven, lo cierto es que no sirve de absolutamente nada. ¡Él tiene las ideas cada vez más claras!

Lejos de que todo quede ahí, Halis continúa recuperándose en el hospital. A pesar de que necesita tranquilidad, no puede evitar dejar de pensar en su nieto. En el instante más inesperado, el joven aparece para verle. ¡Halis se emociona muchísimo al verle! Es más, le pide disculpas por haberle agredido ya que es consciente de que no tenía que haberlo hecho, ni mucho menos. Los dos se funden en un gran abrazo y ponen fin a su distanciamiento. Seyran se alegra muchísimo al saber que Ferit no se ha marchado mientras que Pelin le espera a la salida del hospital. Éste se olvida de ella y se marcha a la mansión para reencontrarse con su familia. La joven está destrozada por la actitud de Ferit, por lo que se propone intentar rehacer su vida. El nieto de Halis, al ver que Pelin no responde a sus llamadas, deja tirada a Seyran en un restaurante para buscarla.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 22 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie turca que se emite cada domingo en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Seyran se siente cada vez más decepcionada con Ferit. Es por eso que toma la firme decisión de volver a casa junto a su padre. Kazim, por su parte, está sumamente enfadado tras haber sido menospreciado por Halis.

Por si fuera poco, van a poder ver cómo Ferit ha aparecido en casa de Kazim con el objetivo de llevarse a Seyran a la fuerza, a pesar de que ella está tan enfadada que le exige que la suelte. Finalmente, la pareja aparece en la casa de campo de los Korhan para, entre otras cuestiones, hablar de su matrimonio.

Los dos acaban reconciliarse y, por primera vez, los dos duermen en la misma cama. Por si fuera poco, los seguidores de esta serie turca van a poder ver cómo Seyran confiesa a Ferit que jamás ha celebrado la Navidad. Es por eso que el joven no duda un solo segundo en organizar una gran fiesta de Año Nuevo para juntar a ambas familias y, así, limar asperezas.

Hattuc aprovecha la ocasión que se le ha presentado para dar un toque de atención a Halis por los comentarios que hizo a Kazim. No solamente se muestra decepcionada, sino también profundamente disgustada por la manera en la que su sobrino se ha enfrenado a esta situación. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.