No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 29 de diciembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ferit ha celebrado una fiesta de Año Nuevo por todo lo alto ¡y ha acabado siendo un éxito! Es más, está absolutamente convencido de que esa misma noche va a tener ese acercamiento con Seyran que lleva esperando desde hace tantísimo tiempo. A pesar de los esfuerzos del joven, lo cierto es que absolutamente nada de lo que tenía planeado sale como esperaba ni muchísimo menos.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Sultán da el paso de buscar a Ferit para abrazarle fuertemente. Todo ello sin tener la más mínima idea de que Yusuf les está viendo. Como era de esperar, no tarda en dar a conocer a Seyran todos los detalles de lo sucedido. Ella no termina de creer en su palabra pero, aun así, no puede evitar tener ciertas dudas sobre si Yusuf le está diciendo la verdad o le está mintiendo. Ferit y Seyran se hacen una sesión de fotos con Defne, una amiga de Gülgün. Esa misma noche, la fotógrafa decide escribirles para salir de fiesta. En un momento dado, el joven se queda verdaderamente sin palabras al pillar a su padre con Ifakat. Como era de esperar, Ferit se sincera con Seyran respecto a lo que ha visto, por lo que a ella no le queda otra opción que reconocer que ella ya lo sabía.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 5 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca que se emite de forma semanal van a poder ser testigos de cómo Ferit se siente verdaderamente solo. Tanto es así que es incapaz de confiar en nadie tras haber visto a su padre teniendo un encuentro con Ifakat. A pesar de todo, Seyran se muestra decidida a apoyarle y a estar a su lado de forma incondicional.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ver cómo Defne ofrece un trabajo a Seyran. Y es que un diseñador está dispuesto a crear una colección especialmente para ella, por lo que se trata de una oportunidad verdaderamente única. Al fin y al cabo, le va a brindar un enorme prestigio. Ferit se niega en rotundo, pero ella está dispuesta a escuchar todos los detalles de esta oferta laboral.

Por si fuera poco, Ferit no consiente que Pelin esté rehaciendo su vida con otro hombre. Así pues, no tarda en increpar a Burak, el joven que ella estaba conociendo. Los dos quedan en un parking para hablar pero nada sale como esperaban, ni mucho menos. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.